Ненадежный подрядчик

Общество
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В регионе разгорелся очередной конфликт вокруг капитального ремонта с сейсмическим усилением школы № 12 села Нура Талгарского района.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Работы здесь начались еще год назад, на осуществление проекта из госбюджета было выделено 1,1 млрд тенге. В начале нынешнего года заказчик, Талгарский районный отдел образования, подал в суд на компанию-подрядчика – ТОО «Sheberbuild», обвинив его в срыве графика. Более того, в конце мая специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области признал ТОО «Sheberbuild» недобросовестным участником процедуры госзакупок.

Однако, несмотря на судебное разбирательство, финансирование ремонта школы и дошкольного мини-центра продолжилось. В июне проштрафившемуся подрядчику перечислили 94,1 млн тенге.

На днях проблемный объект посетили представители сельской общественности, руководитель аппарата акима области Мурат Мадигулов, аким Талгарского района Танат Айдарбеков и глава областного управления строительства Мухамедгарип Курмангалиев. По итогам встречи местное начальство решило все-таки дать подрядной организации дополнительное время для завершения ремонтных работ.

Как отметили в пресс-службе акимата области, данная ситуация находится на особом контроле. В планах – к 1 сентября ввести объект в эксплуатацию, сельские дети должны сесть за парты в День знаний. Однако успеет ли строительная компания в положенный срок решить поставленную перед ней задачу?

Ведь ТОО «Sheberbuild» не первый раз подвергается острой критике за халатность. Еще в конце прошлого года застройщик должен был ввести в экс­плуатацию три многоквартирных дома в Конаеве. Но из-за срыва графика новоселье пришлось отложить. В итоге 180 семей горожан, в том числе стоящие в очереди многодетные семьи, инвалиды, другие представители социально уязвимых слоев населения, до сих пор ждут завершения стройки.

Ранее этот же подрядчик выиграл тендеры на замену тепловых сетей, капитальный ремонт одной из школ Конаева. Результат тот же... Заказчики проектов – городские отделы образования и ЖКХ – одновременно подали иски в суд о расторжении конт­рактов с предприятием.

Впрочем, срыв строительных графиков – общая беда региона. Как мы уже сообщали, из-за финансовых неувязок, других сложностей в регионе де-факто сорваны сроки строительства 26 учебных заведений, возводимых в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

Нехватка ученических мест остается одной из самых острых проблем: в густонаселенных райо­нах, прилегающих к Алматы, насчитывается 39 трехсменных школ.

#школа #строительство #ремонт #сроки #Комфортная школа

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