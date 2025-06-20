По итогам января–мая 2025 года в Казахстане введено в эксплуатацию 12 тысяч жилых зданий. Общая площадь нового жилья составила 6 021,3 тыс. квадратных метров, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общего объема:

3 854,7 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома;

2 126,7 тыс. кв. м – на индивидуальные жилые дома.

По количеству сданных зданий:

567 – многоквартирные дома;

11 430 – индивидуальные жилые дома;

16 – общежитий.

Лидерами по объему введенного жилья стали:

Астана – 1 505,4 тыс. кв. м;

Алматы – 1 138,8 тыс. кв. м;

Алматинская область – 463 тыс. кв. м.

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:

Туркестанской области (+25,5%);

Шымкенте (+23,4%);

Алматинской области (+20,4%).

Почти все жилье – 94,1% или 5 663,3 тыс. кв. м – было построено частными застройщиками. Из них населением введено 2 175,3 тыс. кв. м.

Кроме того, общий объем строительных работ в стране за пять месяцев составил 2 001 млрд тенге, показав рост на 15,4%. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах Казахстана.