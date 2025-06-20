За пять месяцев в стране построено более 6 млн квадратных метров жилья
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По итогам января–мая 2025 года в Казахстане введено в эксплуатацию 12 тысяч жилых зданий. Общая площадь нового жилья составила 6 021,3 тыс. квадратных метров, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat
Из общего объема:
По количеству сданных зданий:
Лидерами по объему введенного жилья стали:
Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:
Почти все жилье – 94,1% или 5 663,3 тыс. кв. м – было построено частными застройщиками. Из них населением введено 2 175,3 тыс. кв. м.
Кроме того, общий объем строительных работ в стране за пять месяцев составил 2 001 млрд тенге, показав рост на 15,4%. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах Казахстана.