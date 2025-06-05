Neo Nomad Visa: как привлекают «цифровых кочевников» в Казахстан

Госуслуги,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Одним из получателей Neo Nomad Visa стал специалист из Европы Жорж Роза Филью

Фото: Минтуризма

Казахстан официально ввёл новый тип визы — Neo Nomad Visa, разработанный для иностранных граждан, работающих удалённо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

Новая виза позволит цифровым кочевникам жить в Казахстане до одного года, оставаясь трудоустроенными в зарубежных компаниях. Программа была запущена в рамках реализации поручения Главы государства, при разработке механизма учитывался опыт более 50 стран, реализовавших аналогичные визовые режимы после пандемии.

Число цифровых кочевников в мире превышает 35 миллионов человек, и их число продолжает расти. Основные условия получения Neo Nomad Visa: удалённая работа за пределами Казахстана, минимальный доход — от $3 000 в месяц, медицинская страховка и справка о несудимости.

Одним из получателей Neo Nomad Visa стал специалист из Европы Жорж Роза Филью. Он планирует проживать в Астане 6 месяцев и посетить несколько регионов с туристической целью.

«Гостеприимство казахстанцев, безопасность и стабильное развитие страны из года в год стали решающими факторами для моего выбора. Здесь чувствуется движение, энергия, желание меняться — и я хочу быть частью этого», — отметил Жорж Роза Филью.

Он также подчеркнул простоту оформления визы и высокое качество сервиса в казахстанском консульстве в Лиссабоне. Процесс оформления занимает не более 5 рабочих дней. Рассчитан экономический эффект от внедрения программы – каждые 500 человек принесут в бюджет порядка 3,6 млрд тенге.

Таким образом, иностранные цифровые кочевники будут жить в стране, арендовать жильё, питаться, путешествовать и тратить средства, при этом не конкурируя с местными трудовыми ресурсами – по данной визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане.

Визу уже получили граждане Великобритании, США, Франции, Польши, Южной Кореи, ОАЭ и Таиланда, добавили в Минтуризма.

#цифровизация #кочевники #Neo Nomad Visa

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