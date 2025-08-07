Необъятен, как душа народа

Наследие
Гюльнар Муканова, кандидат исторических наук, профессор

В своих произведениях Абай актуализировал различные аспекты жизни нации

Абай – выдающийся поэт-гуманист и прогрессивный общественный деятель. Сегодня раритетные архивные материалы в известной мере восполняют существую­щий пробел в его биографии и проливают свет на его общественно-политические взгляды.

Мы знаем, что Абай получал корреспонденцию из разных волостей Степи, вел переписку с представителями элиты: духовными лицами, публицистами, краеведами. Его имя было популярно среди казахского населения. Так, в секретном донесении семипалатинского уездного начальника отмечалось: «…В прежнее время Кунанбаев пользовался громадным влиянием среди киргиз (казахов) как Семипалатинского, так и соседних уездов, неоднократно был выбран от уездов «тюбе-бием», т. е. примирителем в спорах меж­уездных, что считается между киргизами высшим почетом и доверием к честности избранного судьи».

За год до кончины Абай был обвинен в причастности к распространению «противоправительственных прокламаций». 18 апреля 1903 года семипалатинский военный губернатор отдал приказ полицмейстеру отправиться по месту жительства Кунанбаева и произвести у него тщательный обыск. Тогда в доме Абая была найдена и конфискована вся обширная корреспонденция, хранившаяся в многочисленных сундуках и разных помещениях.

Во время обыска Абай сумел уничтожить полученную им корреспонденцию из Кокшетау. Поскольку номер корреспонденции был зарегистрирован в Аркатской почтовой конторе, он при допросе не стал отрицать сам факт ее получения. Однако отказался сообщить ее содержание и фамилию адресата. Чтобы выяснить подробности перепис­ки, губернатор распорядился установить негласную слежку за Абаем. Проведенное следствие выяснило такие подробности: «В Аркатской почтовой конторе есть письмо, адресованное Ибрагиму Кунанбаеву из Кокчетава от Кощегулова».

Абай был разносторонне образованным человеком и выписывал целый ряд прогрессивных газет и журналов. В 1886 году он был избран действительным членом Семипалатинского статис­тического комитета, участвовал в его работе. Его глубокие знания были востребованы по линии Российского географического общества, филиал которого функ­ционировал в Семипалатинске.

Письменные исторические и этнографические материалы, собранные самим Абаем и членами его семьи, имеют непреходящее значение для исследователей, занимающихся вопросами культуро- и этногенеза казахского народа.

В найденных за последние годы архивных материалах встречаются любопытные сведения о многогранной личности Абая. Представляет интерес поддерж­ка сыновьями Абая программы партии «Алаш» и деятельности Алаш Орды. Потомки Абая Кунанбаева также оставили яркий след в истории просвещения и культуры. Это результат того, что Абай сумел привить интерес к общественно-политической и культурной жизни народа своим детям и племянникам.

Творчество Абая в начале прошлого столетия нуждалось в апологии. На фоне публичного нигилизма в советском информационном поле в защиту взглядов и творчества Абая Кунанбаева выступали видные государственные деятели. Нарком просвещения республики Смагул Садвокасов открыто высказывался в пользу Абая, Абылая, Кенесары, Шокана, Ыбырая Алтынсарина. В своей статье в газете «Еңбекші қазақ» в феврале 1927 года он с горечью констатирует: «Анда-санда әйтеуір Абайды көрінен бір аунатып қоямыз»…

В сентябре 1927 года, уже будучи ректором Казпедвуза в Ташкенте, Смагул Садвокасов напишет предисловие к книге «Молодой Казахстан»: «Основоположником новой письменной казахской литературы считается поэт Абай, живший во второй половине прошлого столетия… Абай был прекрасно знаком с русской литературой, через него впервые казахские читатели познакомились с произведениями Пушкина, Лермонтова и Крылова». Масштаб личности Абая признавали и лидеры «Алаш», сумевшие через наследие отдельно взятой талантливой личности осознать громадный диапазон общенациональной культуры.

Степные просторы Казахстана необъятны, и необъятна душа народа, который вдохновляет мастеров художественного слова. Все, кто проявляет интерес к духовному и творческому наследию Абая, в год 180-летия поэта и гражданина вновь обращаются к его мудрым заветам, суть которых заключается в моральном совершенствовании человека, неустанном труде на благо общества, стремлении к знаниям и образованию, любви к своему народу и Родине, а также в духовном единении нации для достижения прогресса. Абай призывал к самопознанию, честности, справедливости и следованию народным традициям, что делает его учение актуальным для современного общества.

