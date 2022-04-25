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Необычное приключение. Особенные дети посетили ГРЭС-1 и разрез «Богатырь» в Павлодарской области

Пятеро особенных подростков провели интересный и полный событиями день на производственных объектах компании «Самрук-Энерго» в Павлодарской области. Дети посетили Экибастузскую ГРЭС-1 и угольный разрез «Богатырь», работу на котором ведет компания «Богатырь Комир».

Подростки являются студентами профориентационной онлайн-школы Leader Z. Проект реализуется при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazynа Trust» и направлен на то, чтобы помочь подросткам с ограниченными возможностями получить профессиональные навыки, осознать свой потенциал и опредилиться с будущей профессией. Подростки бесплатно обучаются базовым компьютерным навыкам: работе с браузером, электронной почтой, приложениями и программами, а также курсам по мобилографии, скетчингу, scratch и STEAM.

Еще одним важным компонентом проекта являются бизнес-экскурсии на предприятия, чтобы у ребят была возможность погрузиться в рабочую атмосферу и познакомиться с деятельностью современных казахстанских компаний.

Одной из таких организаций стала крупнейшая энергетическая компания «Самрук-Энерго».

Для детей поездка стала незабываемой: им рассказали, как работает крупнейшая электростанция Казахстана, а затем показали впечатляющий и масштабный угольный разрез «Богатырь».

«Производственные машины, которые вблизи в несколько раз выше меня, на дне разреза выглядят как игрушечные. А людей практически не видно! Даже не верится, что в нашей стране есть такие масштабные производства. Меня очень впечатлила эта экскурсия. Безусловно, труд энергетиков очень сложный, и мне было приятно познакомиться с этими людьми и послушать, как они работают, и что их вдохновляет», - делится впечатлениями 17-летний Жамбутаев Алишер

Алишер в школе «Leader Z» изучает «Мобилографию» и уверен, что его хобби сможет со временем стать его профессией. В школе он научился снимать видео и монтировать его. На экскурсии он тоже собрал много материалов для хобби: снимал видео, фотографировал, делал «селфи» и старался запечатлеть все самое интересное.

Все участники экскурсии были рады оказаться в необычных для своей ежедневной жизни обстоятельствах, они узнали много новой и полезной информации, а также вдохновились на личные свершения.

 

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