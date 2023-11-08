Неожиданное пробуждение

Природа не перестает чудить этой осенью, выдавая все новые и новые аномальные явления. К такому выводу пришли костанайские дачники, наблюдая за неестественным поведением растений. И если повторное цветение одноразовой клубники в начале сентября еще можно было объяснить некоторым потеп­лением в период «бабьего лета» (что тоже сомнительно, ведь «бабье лето» бывает каждый год), то набухающие почки в начале ноября – совсем уж озадачили даже бывалых огородников.

– Я приехала на дачу, чтобы укрыть от морозов молодые деревья и некоторые кустарники, и с удивлением обнаружила, что на смородине почки набухли, уже листочки даже видно, а на жимолости хоть и почек нет, но один куст дал два цветочка. Я их, конечно же, отщипнула. Присмотрелась, оказалось, что и на смородине почки стали распускаться, и на малине, а некоторые стволы пустили побеги. Соседка говорит, что у нее такая же история. За свой 30-летний стаж впервые с таким сталкиваюсь, – рассказала владелица дачного участка в СО «Дархан» Людмила Пранина.

Подобная картина наблюдается и в городе. И именно с кустарниками. Пока деревья спят – в придомовых палисадниках вот-вот распустятся листья сирени. И это несмот­ря на то, что на дворе привычные для ноября легкие морозы. Столь неожиданное пробуж­дение кустарников костанайские ученые связывают с аномалиями погоды.

– В этом году в начале сентября были сравнительно сильные и длинные заморозки, а потом пришло «бабье лето», наступила оттепель, и кустарники просто-напросто были обмануты и решили проснуться. Почему массовое пробуждение кустарников наблюдается именно на дачах? Да потому что там многие «объекты» искусственно выведенные, не природные, так сказать. И вряд ли они в состоянии подстроиться под такие обманки, которые выдает погода. И как результат – падение урожайности в будущем, и, возможно, некоторые кустарники вообще вымерзнут, – говорят биологи.

Впрочем, бывалые дачники утверждают, что нынче неадекватно ведут себя и вполне настоящие растения, которые выведены путем размножения старых сортов. Но в целом выводы ученых разделяют, считая, что ноябрьские цветочки и ягодки – это лишь начало необратимых изменений в природе: всеобщего потепления и смещения полюсов, например.

– Я третий год наблюдаю нетипичное поведение культурных растений. Но нынешняя осень превзошла все предыдущие. У меня клубника «лорд» и «ленинградская» до сих пор цветет и плодоносит. Это советские сорта, одноразовые. Я специально не отщипываю цветочки, хочу посмотреть, как она проявит себя в следующем сезоне, – говорит дачница из СО «Пригородное» Оксана Носенко. – У растения на генетическом уровне заложено, когда просыпаться, когда цвести, когда засыпать. А из-за резких изменений в природе они просто сбиты с толку и никак не могут адаптироваться. Поэтому и происходит то, что никогда не происходило, да и не должно происходить.

Подстроятся ли растения под современные меняющиеся погодные реалии? Кто знает. Быть может, и в январе начнут сады цвести.