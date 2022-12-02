Неожиданностей еще хватает

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Аскар Султан

Соперник сборной Казахстана по отбору на Евро-2024 – Дания – покидает первенство планеты, проходящее в эти дни в Катаре.

Датчане, между прочим, чемпионы Европы 1992 года, в последнем матче группового этапа чемпионата мира уступили Австралии со счетом 0:1. Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий австралийцев Мэтью Леки, который позволил выйти своей команде в плей-офф ЧМ-2022.

Казалось бы, еще более сенсационное известие преподнесли игроки национальной команды Туниса, которые обыграли не кого-нибудь, а действующих чемпионов мира – французов со счетом 1:0. На 58-й минуте отличился африканский нападающий Вахби Хазри. На 98-й добавленной минуте форвард европейцев Антуан Гризманн сравнял счет, однако позже гол все же отменили. Французы вышли на поединок не оптимальным составом (хотя, в принципе, у них нет слабых игроков), а потому и поплатились результатом, хотя он для них ничего не значил, так как они досрочно пробились в 1⁄8.

Сразу две команды – Польша и Аргентина прошли в следующий круг. Эти команды как раз встречались между собой, и игра завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной. Алексис Мак Аллистер забил первый мяч на 46-й минуте, а Хулиан Альварес увеличил преимущество своей команды на 68-й.

Завершал этот день поединок между национальными командами Мексики и Саудовской Аравии. Счет в игре на 48-й минуте открыл нападающий латиноамериканцев Энри Мартин, а удвоил преимущество мексиканцев на 52-й Луис Чавес. На 95-й минуте один мяч отыграл полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари, установив окончательный счет – 1:2 в пользу соперника. Кстати, мексиканцы хоть и выиграли, но вместе с Саудовской Аравией покидают мундиаль, так как не добрали нужных очков.

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