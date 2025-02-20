«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК

Атака украинских дронов на станцию Каспийского трубопроводного консорциума – откровенная и прямая атака против интересов нашей страны. С таким заявлением в соцсетях выступил депутат Мажилиса Марат Башимов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Марата Башимова, при планировании этой откровенно недружественной акции украинская сторона прекрасно осознавала всю стратегическую значимость КТК для транспортировки казахстанской нефти.

​«Надо понимать, что налет на КТК – это атака на крупный международный объект, принадлежащий целому консорциуму, объединяющему в том числе крупнейшие американские и европейские компании. Они также несут прямой ущерб от действий украинских военных. И здесь налицо двойственность позиции украинцев, которые с одной стороны требуют военной и иной помощи от США и Европы, а с другой - наносят удар по их экономическим интересам. Самое главное, непонятна причина такой агрессии в отношении Казахстана», – посетовал мажилисмен.

Также спикер добавил, что наша страна с самого начала российско-украинского противостояния держала нейтральную позицию и выступала за мирное урегулирование конфликта.

«Дипломатические контакты между двумя странами не прекращались ни на минуту. Более того, весь мир облетели кадры, когда Касым-Жомарт Токаев открыто и прямо на Санкт-Петербургском форуме не признал ДНР и ЛНР. Мы неоднократно предлагали выступить политической площадкой для мирных переговоров с приглашением представителей ООН. В этой связи политический урон казахстанско-украинским отношениям от нанесения удара по КТК налицо. Считаю, что Казахстан должен потребовать от Украины прямых объяснений за действия против интересов нашей страны», – аргументировал он.

Марат Башимов подытожил тем, что надо также принять самые жесткие и принципиальные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за атаку на международный объект.