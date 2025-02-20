«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК

Атака украинских дронов на станцию Каспийского трубопроводного консорциума – откровенная и прямая атака против интересов нашей страны. С таким заявлением в соцсетях выступил депутат Мажилиса Марат Башимов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
По словам Марата Башимова, при планировании этой откровенно недружественной акции украинская сторона прекрасно осознавала всю стратегическую значимость КТК для транспортировки казахстанской нефти.
«Надо понимать, что налет на КТК – это атака на крупный международный объект, принадлежащий целому консорциуму, объединяющему в том числе крупнейшие американские и европейские компании. Они также несут прямой ущерб от действий украинских военных. И здесь налицо двойственность позиции украинцев, которые с одной стороны требуют военной и иной помощи от США и Европы, а с другой - наносят удар по их экономическим интересам. Самое главное, непонятна причина такой агрессии в отношении Казахстана», – посетовал мажилисмен.
Также спикер добавил, что наша страна с самого начала российско-украинского противостояния держала нейтральную позицию и выступала за мирное урегулирование конфликта.
«Дипломатические контакты между двумя странами не прекращались ни на минуту. Более того, весь мир облетели кадры, когда Касым-Жомарт Токаев открыто и прямо на Санкт-Петербургском форуме не признал ДНР и ЛНР. Мы неоднократно предлагали выступить политической площадкой для мирных переговоров с приглашением представителей ООН. В этой связи политический урон казахстанско-украинским отношениям от нанесения удара по КТК налицо. Считаю, что Казахстан должен потребовать от Украины прямых объяснений за действия против интересов нашей страны», – аргументировал он.
Марат Башимов подытожил тем, что надо также принять самые жесткие и принципиальные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за атаку на международный объект.