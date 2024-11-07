Несколько авиарейсов задерживается в Астане из-за непогоды

О ситуации с рейсами рассказали в пресс-службе столичного аэропорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня в международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются шесть. На прилет задерживается 6 рейсов из 82.

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам: FZ1304 Астана-Дубай, TK357 Астана-Стамбул, IQ353 Астана-Атырау, IQ437 Астана-Петропавлск, KC7365 Астана-Орал, DV479 Астана-Санья.

Из них 4 рейса задерживается по метеоусловиям в городе Астана. На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам: KC621 Алматы-Астана, KC7316 Кызылорда-Астана, DV742 Актау-Астана, IQ354 Алматы-Астана, KC7366 Орал-Астана, IQ353 Алматы-Астана.

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменениях в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.