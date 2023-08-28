Несколько дней понадобилось для уничтожения 10-тонного "урожая" наркоагронома в Казахстане

В Балхашском районе Алматинской области c помощью дронов выявили плантацию с посевом наркосодержащей конопли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Предприимчивый житель Алматы на 1 га земли в удаленной местности высадил культивированную индийскую коноплю.

Сразу после выявления плантации полицейские уничтожили более 5 тонн наркосодержащей конопли.

В целом же на уничтожение всего наркопосева, а это свыше 10 тонн, ушло несколько дней.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел, для незаконного культивирования преступники выбирают индийский сорт конопли из-за ее высокого наркогенного потенциала и большого размера куста. Стебель такого растения может достигать 4 метров и весить более килограмма.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 300 УК РК за культивирование наркосодержащих растений. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.