14 марта в Шымкентском городском перинатальном центре родился мальчик весом 3 255 граммов. Однако из-за крайне тяжёлого состояния новорождённый сразу был переведён в реанимацию для новорожденных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам врачей, у ребёнка был выявлен врождённый порок развития внутренних органов. В частности, одна часть кишечника была недоразвита (атрезия), внутри кишечника имелось кистозное образование, которое разорвалось. Это привело к гнойному воспалительному процессу в брюшной полости — перитониту. Кроме того, у ребёнка был диагностирован ещё один тяжёлый недуг — воспаление правого яичка (орхоэпидидимит).

Как сообщили в акимате, хирурги в срочном порядке провели несколько сложных операций: удалили повреждённый участок кишечника, наложили новый кишечный анастомоз, а также сформировали энтеростому — отверстие для выхода кишечного содержимого наружу. Дополнительно в область яичка был установлен дренаж. Сложную операцию провёл неонатальный хирург перинатального центра Ержан Байдуллаев.

Ребёнок появился на свет путём кесарева сечения на 38-й неделе беременности. Также у него были выявлены внутриутробная инфекция и гемолитическая болезнь новорождённого.