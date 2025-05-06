14 марта в Шымкентском городском перинатальном центре родился мальчик весом 3 255 граммов. Однако из-за крайне тяжёлого состояния новорождённый сразу был переведён в реанимацию для новорожденных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
По словам врачей, у ребёнка был выявлен врождённый порок развития внутренних органов. В частности, одна часть кишечника была недоразвита (атрезия), внутри кишечника имелось кистозное образование, которое разорвалось. Это привело к гнойному воспалительному процессу в брюшной полости — перитониту. Кроме того, у ребёнка был диагностирован ещё один тяжёлый недуг — воспаление правого яичка (орхоэпидидимит).
После интенсивного наблюдения и необходимого лечения в отделении неонатальной хирургии ребёнок был выписан домой. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.