Нетрезвый мужчина повредил остановочный комплекс в Астане

Происшествия
157
Кунапия Гульмира
корреспондент

В Астане установили правонарушителя, повредившего остановочный павильон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На канал «102» поступило сообщение о том, что неизвестный в нетрезвом состоянии повредил стекло остановочного павильона. По данному факту установлен 21- летний житель столицы.

"В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье "Распитие или появление в общественном месте в состоянии опьянения" с наложением административного взыскания в виде штрафа 5 МРП, также по адмтатье 147-1 ч.1 КРКоАП "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – рассказали в полиции.

Он помещен в комнату временного задержания. Материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения, добавили в ДП.

 

#полиция #остановка #арест #алкоголь #нарушитель

Популярное

Все
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане
Тепло. Еще теплее...
«Я знаю, что я живу…»
Гамарджоба, айналайын!
Телефонные мошенники пытались обмануть главного полицейского СКО
У водовода… без воды
Выход из «коммунального пике»
Культура и СМИ: векторы развития
Трансформация казахстанской армии
Кызылординская область в 2023 году. Индустрия, инновации, инвестиции
Итоги года: усиление Западной энергозоны и запуск новых месторождений
Цены за минуту разговора завышали сотовые операторы – АЗРК грозит им расследованием
80 лет Auezov University: достижения и перспективы
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 39-НП
«Ветер, ветер, ты могуч…»
И с пером, и с фигуркой
Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 38-НП
На страже безопасного труда
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Из-за непогоды в Костанайской области отключилось электриче…
Продюсера и рэпера из Астаны задержали с наркотиками
12 детей совершили суицид в Мангистауской области в этом го…
16-летний житель Алматинской области с подельником признали…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]