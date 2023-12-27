Нетрезвый мужчина повредил остановочный комплекс в Астане

В Астане установили правонарушителя, повредившего остановочный павильон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На канал «102» поступило сообщение о том, что неизвестный в нетрезвом состоянии повредил стекло остановочного павильона. По данному факту установлен 21- летний житель столицы.

"В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье "Распитие или появление в общественном месте в состоянии опьянения" с наложением административного взыскания в виде штрафа 5 МРП, также по адмтатье 147-1 ч.1 КРКоАП "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – рассказали в полиции.

Он помещен в комнату временного задержания. Материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения, добавили в ДП.