Neuralink вживит человеку зрительный имплант в 2025 году

США,Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Американский предприниматель и глава нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск подтвердил, что в этом году планируется впервые вживить зрительный имплант Blindsight полностью незрячим людям

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Маск опубликовал на своей странице в соцсети X сообщение журналиста Соера Мэрритта, анонсирующее операцию по вживлению импланта в конце 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Компания Илона Маска Neuralink планирует в конце 2025 года впервые имплантировать пациенту свой новый мозговой чип Blindsight. Устройство предназначено для восстановления зрения у полностью незрячих людей», - говорится в публикации.

Сам Маск заявил, что сначала зрение будет иметь низкое качество, но со временем «появится версия, которая превзойдет естественные возможности».

По словам предпринимателя, устройство Blindsight даст возможность видеть незрячим от рождения людям и даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв, но при условии, что зрительная кора человека не повреждена.

Ранее в Neuralink заявили, что устройство их компании получило от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) статус прорывной разработки.

#зрение #Илон Маск #Neuralink #имплант

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