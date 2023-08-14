Неутомимый ученый

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Равиль Чердабаев, академик Инженерной академии РК, государственный и общественный деятель

Видный ученый и государственный деятель Бакытжан Жумагулов отмечает 70-летний юбилей.

Мое знакомство с Бакытжаном Жумагуловым состоялось более четверти века назад, в далеком уже июне 1996 года. Тогда в Гурь­ев (ныне – Атырау) по служебным делам приехала делегация во главе с председателем Комитета Мажилиса Парламента РК по социально-культурному развитию Умирбеком Джолдасбековым, видным государственным, общественным деятелем, известным ученым-инженером, первым президентом Инженерной академии РК, созданной в 1991 году. В составе делегации был также его соратник – Бакытжан Жумагулов, главный ученый секретарь президиума Инженерной академии РК.

Наше общение продолжилось и в последующие годы, я узнал Бакытжана Турсыновича как многогранную личность, воплощающую в себе много ценных качеств как талантливого ученого, неутомимого труженика, целеустремленного руководителя и масштабного стратега.

Невольно приходит мысль: откуда у этого человека такие качества? Известный немецкий философ, психолог, социолог Эрих Фромм писал: «Характер ребенка – это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер».

Патриотизм, тяга к точным нау­кам, справедливость, принципиальность, мужество и решительность, видимо, перешли к нему от отца Турсына Жумагуловича, участника Великой Отечественной войны, а доброта, духовное богатство и человечность – от матери Кенжетай Касбулатовны, заслуженного работника культуры.

Склонность к математике еще со школьной скамьи сыграла важную роль в жизни Бакытжана Турсыновича. Он успешно окончил факультет механики и прикладной математики в Казахском государст­венном университете им. С. М. Кирова и продолжил в нем работать: прошел все ступени роста – от ассистента до проректора КазГУ. Избирался секретарем комитета комсомола, а также заместителем секретаря парткома университета, параллельно преподавал на факультете прикладной математики, работал над диссертацией, был ответственным за воспитательную работу среди студентов.

В декабре 1986 года в Алматы происходили известные события, когда многотысячная масса молодежи выступила против избрания Колбина первым секретарем ЦК КП Казахстана. Волна возмущений захватила и студентов КазГУ, которые также оказались на площади. После того как демонстрации были подавлены и начался «разбор полетов», пришел приказ об исключении из университета ста студентов. После отказа Бакытжана Турсыновича подписать согласие с этим приказом его уволили с работы без права заниматься научной деятельностью и были попытки исключить его из рядов партии. Но Жумагулов твердо стоял на своей позиции. Этот поступок красноречиво свидетельствует о его человеческих качествах.

Бакытжан Жумагулов работал в КазГУ им. С. М. Кирова, в КазНУ им. аль-Фараби, был первым вице-министром и министром образования и науки Республики Казахстан в общей сложности более 30 лет. Внес весомый вклад в подготовку специалистов и развитие системы образования нашей страны.

Тяга к математике привела Бакытжана Турсыновича к науке. Докторскую диссертацию он защитил в 1997 году на тему «Математические модели и фильтрации неоднородной жидкости и их приложение в компьютерных технологиях для нефтяных место­рождений».

В 1991 году Бакытжан Жумагулов стал главным ученым секретарем президиума новой Инженерной академии РК, войдя в число основоположников академии. После он занимал пост вице-президента, исполняющего обязанности президента, а с января 2000 года и президента Инженерной академии РК. В том же году он стал первым вице-президентом Международной инженерной академии, вице-президентом Федерации инженерных академий исламских стран, членом Совета президентов МИА.

Инженерная академия РК имеет в своем составе более 200 академиков и членов-корреспондентов, мощную организационную структуру. Огромную работу академия проводит по развитию инженерной науки и преобразованию ее в реальную производительную силу, по решению интернациональных проблем отраслевой науки и промышленности, сохранению инженерных кадров, эффективному проведению экономических реформ, развитию отечественного производства.

ИА РК постоянно расширяет свои международные связи, поддерживая творческие контакты с зарубежными инженерными объединениями и учеными России, стран СНГ, США, Европы и Азии. Активно сотрудничает с Международной инженерной академией (МИА) и учеными.

Вот уже более 25 лет ИА РК под руководством Бакытжана Жумагулова вносит существенный вклад в становление Казахстана как независимого и суверенного государства.

Талантливый ученый и организатор науки Бакытжан Турсынович подготовил более 15 докторов и кандидатов наук. Он автор более 410 научных работ и семи фундаментальных монографий, опубликованных в Казахстане, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особый научный вклад он внес в развитие нефтегазовой отрасли – это и его диссертация, и ряд солидных монографий, ставших настольными книгами для нефтяников. Имеет более 430 пуб­ликаций: статей, очерков по общест­венно-политической тематике.

Регулярные публикации в издаваемом с 1997 года «Вестнике» НИА РК, главным редактором которого является Бакытжан Жумагулов, а также в журнале «Нефть и газ» на трех языках дают мощный импульс развитию экономики РК и подготовке научных кадров.

Примечательно, что в начале своей трудовой деятельности в КазГУ Жумагулов избирался секретарем комсомольского и партийного комитетов. Накопленный опыт, видимо, и стал причиной привлечения его к активной партийной и государственной деятельности.

С 1995 по 2008 год Бакытжан Турсынович избирался председателем Республиканской партии труда, назначался заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента РК, а также заведующим отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-минист­ра РК. Около трех лет исполнял обязанность председателя партии «Нұр Отан».

Эти годы в жизни нашего государства были полны экономических, социальных и политических преобразований. Бакытжан Турсынович Жумагулов всегда находился на острие этих событий и с честью находил правильные решения во всех сложнейших ситуациях.

В течение семи лет Бакытжан Жумагулов был депутатом Мажилиса и Сената Парламента РК, в полной мере применил свой богатый опыт ученого, политика и идеолога в формировании законодательной базы для социально-экономического и культурного развития нашей страны.

Его плодотворный труд и вклад в развитие независимого Казахстана был высоко оценен как в нашей стране, так и за рубежом. Он был награжден орденами РК «Парасат», «Достық» ІІ степени, медалями, удостоен многих почетных званий и знаков за научные достижения ряда международных организаций.

У Жумагулова прекрасная дружная семья, в которой все – ученые. Бакытжан Турсынович – доктор технических наук, его обаятельная супруга Валентина Ивановна – доктор филологических наук, профессор, академик, сын Руслан – доктор экономических наук, дочь Алина – кандидат юридических наук.

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