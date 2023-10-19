Неймар не выйдет на поле в 2023 году

Спорт
104

Неймар пропустит несколько месяцев из-за травмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: kazpravda.kz

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» в своих социальных сетях сообщил, что бразильский нападающий команды Неймар получил повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска колена в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Уругвая.

«Медицинские тесты подтвердили повреждение передней крестообразной связки колена и разрыв мениска. Неймару предстоит операция, затем будет определена программа лечения», — сказано в сообщении.

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

#футбол #травма #Неймар

Популярное

Все
Гектары просят влаги
Работа по призванию
Всегда думать о других
Герои нашего времени
С огнем в неравном бою…
Де-факто: курс на «антибюро»
Как отметят День Республики в Алматы
Кадры для нового времени
Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX
Школа мужества
День духовного согласия
И имя им – пассионарий!
В Стране высоких трав
Достойная оценка
Цель и миссия выполнимы
В службе поможет техника
Шансы повысились
Спасибо за труд ваш нелегкий!
Цифровой двойник региона
Перестраховочная компания создается в ЕАЭС
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Тайна старого колодца
Скачет как косуля, летает как птица
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Почему бережливость не в тренде
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Сокровище предков
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Чемпионат РК по конькобежному спорту стартовал в Астане
В Финляндии решили судьбу тренера сборной после поражения о…
Казахстанка стала чемпионкой мира по поясной борьбе
131 спортсмен представит Казахстан на Азиатских параиграх

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]