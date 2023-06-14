На 700 млн тенге украли стройматериалы трое жителей Акмолинской области

Трое сельчан в течение года добывали и продавали песчано-гравийную смесь на территории предприятия, с которым вступили в сговор, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акмолинский областной суд.

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По информации суда, мужчины, вступив в преступный сговор с ТОО в поселке Гранитный Зерендинского района, с 2019 по 2020 год самовольно добывали и реализовывали строительные материалы – песчано-гравийную смесь (вскрыши, щебень, отсев). Они причинили государству материальный ущерб в особо крупном размере на 699 млн тенге.

"П, С и А признаны виновными в самовольной добыче полезных ископаемых по части 2 уголовной статьи "Самовольное пользование недрами", - говорится в решении суда.

Приговором суда "П" назначено 2,5 года, "С" и "А" - по 2 года заключения, с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых.

Кроме того, согласно закону об амнистии "П" и "А" освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы. Срок отбывания наказания "С" сокращен на 1 год лишения свободы, но с учетом отбытого срока содержания под стражей, он освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

"В солидарном порядке с осужденных взыскан в пользу государства материальный ущерб в сумме 699 млн тенге", – заключили в суде.