Песок почти на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью установили четверых жителей Туркестанской области и Шымкента, занимавшихся незаконным недропользованием в Жетысайском районе.

"У них изъяты погрузчик и 12 грузовиков Howo. Автотранспорт водворен на стоянку. В настоящее время доказана их причастность к незаконной добыче песка, а нанесенный ущерб составил около 32 млн тенге. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи "Самовольное пользование недрами". Назначены экспертизы", – рассказали полицейские.

