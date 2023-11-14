Песок почти на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
262
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Незаконно добывали песок в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью установили четверых жителей Туркестанской области и Шымкента, занимавшихся незаконным недропользованием в Жетысайском районе.
"У них изъяты погрузчик и 12 грузовиков Howo. Автотранспорт водворен на стоянку. В настоящее время доказана их причастность к незаконной добыче песка, а нанесенный ущерб составил около 32 млн тенге. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи "Самовольное пользование недрами". Назначены экспертизы", – рассказали полицейские.