Незаконный криптообменник организовал житель Астаны

Осуществлять операции обмена без создания юрлица и лицензии на территории Казахстана запрещено

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Установлено, что житель столицы предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов. Данными действиями он предоставлял возможность физлицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан, приобрести необеспеченные электронные цифровые активы", - рассказали в агентстве.

Там же добавили, что с февраля по июль текущего года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвел реализацию криптовалюты USDT на сумму более 342 млн тенге.

В АФМ напомнили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.