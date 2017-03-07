​Нежные руки и ювелирная точность

Профессию токаря Анастасия не считает исключительно мужской. Наоборот, говорит, что только женщины благодаря природной педантичности могут ювелирно сделать деталь точно по чертежу. Кстати, по черчению у Анастасии в школе всегда были только пятерки. Затем обучение она продолжила в Аксуском колледже черной металлургии и пришла работать на завод со средним специальным образованием токарем.

И вот уже четыре года молодая производственница трудится в железнодорожном цехе, мужская половина которого «носит» Настю Емелину на руках.

– Самое сложное в работе, которую я делаю, – это, наверное, обточка валов, потому что здесь очень много мелких нюансов: требуются время, большая внимательность, точность и, конечно, терпение. Я осознаю, что от качест­ва деталей, которые вытачиваются на моем станке, зависят бесперебойная работа целого подразделения, выполнение плана и, соответственно, оплата труда коллектива. Поэтому я всегда 100 раз отмерю и проверю, прежде чем сдам готовую запчасть.

Этому Анастасию научили, когда она проходила на предприятии производственную практику. А закрепить знания помог мастер по ремонту подвижного состава Николай Замараев, работающий на заводе более 30 лет. Его-то Анастасия и считает своим наставником.

В планах у нее – и дальше оттачивать мастерство, повышая квалификацию. Сейчас Настя – токарь 5-го разряда. Но девушка планирует получить высшее образование и двигаться вперед по карьерной лестнице. Все необходимые качества и возможности для этого у нее есть.