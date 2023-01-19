Никому не нужный фармзавод

Атырауская область могла стать одним из флагманов фармацевтического рынка Казахстана, однако проект строительства завода стоимостью 3,7 млрд тенге
так и остается незавершенным.
Немного истории
Первый фармацевтический завод в Казахстане открылся в 1885 году в Шымкенте. Это и можно считать точкой отсчета отечественной фармацевтики. Однако современное развитие отрасль получила сравнительно недавно: еще в 90-х годах прошлого века доля отечественного производства составляла всего около 3%. Большинство крупных игроков фармрынка пришли в Казахстан в течение последней четверти века.
В целом фармпромышленность относится к динамично развивающимся секторам экономики. По данным аналитиков, объем казахстанского фармацевтического рынка составляет 765 млрд тенге. В стране работают 88 отечественных производителей, из них 32 компании специализируются на выпуске лекарственных средств.
Отечественные предприниматели производят около 900 видов различных лекарств и более 1 000 наименований медицинских изделий. К 2025 году долю отечественного производства на внутреннем фармацевтическом рынке планируют довести до 50%.
Капсула невезения
В 2014 году в Атырау решили построить фармацевтический завод по выпуску лекарственных препаратов стоимостью 3,7 млрд тенге. Он мог бы стать одним из крупнейших предприятий страны в этом секторе экономики. Инициатором проекта выступило ТОО «Lumpan Caspian harmaceutical LLP» (Индия), а участниками стали местные АО «Медицина», АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», а также три других частных компании.