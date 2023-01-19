Никому не нужный фармзавод

Немного истории

Первый фармацевтический завод в Казахстане открылся в 1885 году в Шымкенте. Это и можно считать точкой отсчета отечественной фармацевтики. Однако современное развитие отрасль получила сравнительно недавно: еще в 90-х годах прошлого века доля отечественного производства составляла всего около 3%. Большинство крупных игроков фармрынка пришли в Казахстан в течение последней четверти века.

В целом фармпромышленность относится к динамично развивающимся секторам экономики. По данным аналитиков, объем казахстанского фармацевтического рынка составляет 765 млрд тенге. В стране работают 88 отечественных производителей, из них 32 компании специализируются на выпуске лекарственных средств.

Отечественные предприниматели производят около 900 видов различных лекарств и более 1 000 наименований медицинских изделий. К 2025 году долю отечественного производства на внутреннем фармацевтическом рынке планируют довести до 50%.

Капсула невезения

В 2014 году в Атырау решили построить фармацевтический завод по выпуску лекарственных препаратов стоимостью 3,7 млрд тенге. Он мог бы стать одним из крупнейших предприятий страны в этом секторе экономики. Инициа­тором проекта выступило ТОО «Lumpan Caspian harmaceutical LLP» (Индия), а участниками стали местные АО «Медицина», АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», а также три других частных компании.

Проектная мощность завода должна была составить 800 млн таблеток, 300 млн капсул, 78 млн ампул в год. А также 12 млн флаконов растворов в пластиковых емкостях для внутреннего вливания плюс 24 млн флаконов антибиотиков.

Ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия был запланирован на третий квартал 2015 года. Восемь лет назад при участии руководства области, зарубежных компаний и десятков журналистов была даже заложена символи­ческая капсула под стройплощадку будущего фармзавода.

Но ни в эти сроки, ни позже регион обещанных лекарств от местного производителя так и не дождался – ввиду недостатка финансирования строительство заглохло на ранней стадии. К ­моменту консервации объекта был завершен «нулевой» цикл, начиналась работа по возведению каркаса блоков.

Антикор

нашел нарушения

Одним из участников проекта с долей в три процента стало СПК «Атырау». Государство в лице СПК выделило на реализацию идеи 1 млрд 120 млн тенге бюджетных средств, но в июне 2017 года они были возвращены в казну. Почему так произошло?

Антикоррупционное ведомство в ходе строительства выявило факт нецелевого использования бюджетного кредита в размере 1 млрд 42,6 млн тенге, выделенного в ка­честве государственных инвес­тиций для приобретения оборудования. В результате, по мнению экс­пертов антикора, государству был причинен значительный ущерб.

В ходе расследования он был полностью восстановлен. Уголовное дело в отношении руководителя компании прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной и полным возмещением материального урона.

После всей этой шумихи инвес­торы поспешили ретироваться, а у разбитого корыта осталась местная компания АО «Медицина», которая до сих пор несет финансовые затраты по строи­тельству фармацевтического завода.

Сегодня никто не знает, что с этим проектом делать. Для его завершения, по информации областного акимата, необходимо еще около четырех миллиардов тенге.

«Ведется постоянная работа по поиску инвестора. Всем заинтересованным лицам направляется полная информация об объекте. Предоставляются контакты руководителя проекта... Акиматом Атырауской области направлено письмо с приложением перечня проектов, требующих инвестиций, в Министерство иностранных дел РК для дальнейшего доведения до сведения посольств. Вопрос финансирования прорабатывается с АО «Kazakh Invest», – пояснили в областном управлении индустриально-инновационного развития.

Кому это нужно? Никому не нужно?

Руководство компании, которая сегодня осталась один на один с проблемной стройкой, рассказало, почему проект, как теперь выражаются, «не зашел»…

Первоначально было даже пять участников проекта. Одним из его крупных инвесторов выступала индийская фармацевтическая компания, имеющая несколько фармпредприятий у себя на родине. Эта структура взяла на себя обязательство по возведению и запуску технологической части проекта.

К сожалению, обещаний своих не исполнила, отстранившись с самого начала от проекта и не вложив в него ни одного тенге…

Позже к строительству завода была привлечена чешская компания, специализирующая­ся в области проектирования технологической части и имеющая опыт строительства фармацевтических заводов в странах СНГ и Восточной Европы. Через несколько месяцев и она, уяснив сложность ситуации, вышла из проекта.

«Ежегодно Республика Казах­стан закупает импортных лекарственных средств на сумму свыше 400 миллиардов тенге как для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и для обеспечения розничной торговли по ценам, в разы превышающим себестоимость этих лекарственных средств...

Прежде чем соглашаться на осуществление этого проекта, мы посещали ­фармацевтические заводы – индийские, и заводы, принадлежащие западным странам, откуда поставляется основная часть лекарств. Знакомились как с производством, так и с ценообразованием на конечную продукцию, которая ниже таможенной стоимости поставляемых в республику лекарственных средств.

Строящийся в Атырау фармацевтический завод с пятью блоками для выпуска таблеток, капсул, мазей, ампул, внутривенных растворов является одним из крупных на постсоветском пространстве и мог бы обеспечить как минимум 20–25% потребности республики. Вот и уходят десятки миллиардов бюджетных тенге и десятки миллиардов «кровных» тенге казахстанцев для обогащения иностранных бизнесменов и развития зарубежной фармацевтической индустрии, а ведь эти деньги в случае реализации фармацевтического проекта могли бы быть сэкономлены», – считают в АО «Медицина».

Рынок – штука сложная. Если вовремя не завершить намеченное, нишу могут занять другие проекты. Этот вопрос не раз поднимали и сенаторы от Атырауской области. В свое время уже экс-сенатор Гумар Дюсембаев высказывал свою точку зрения на сложившуюся ситуацию.

– Из-за нецелевого расходования средств на начальном этапе, – сказал он, – был поднят вопрос о возврате бюджетных денег. Таким образом, проект остановился. В настоящее время на заводской стройплощадке нет проблем с инфраструктурой. Построена дорога, подведен газ. Остается надеяться, что в самое ближайшее время состоится положительное решение по бюджетному финансированию строящегося предприятия. Это очень важный проект, ведь в Казахстане нет большого завода по выпуску лекарств.