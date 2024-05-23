Nissan выпустит новый аромат с пылью от автомобильных шин

В мире, Lifestyle
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Айман Аманжолова
[email protected]

При создании нового аромата Nissan сотрудничал с парфюмерной лабораторией в Шанхае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: Nissan

Информация о составе духов держится в секрете. Известно лишь, что одним из ингредиентов стала пыль от покрышек.

В аромате можно уловить запах жженой автомобильной резины, нотки цветущей вишни, розмарина, жженого сахара.

Духи назвали Smell my Dust, что можно перевести как «Вдохни мою пыль».

Однако это не первый необычный парфюм от Nissan. Также под этим брендом выпускаются духи, названные в честь моделей Armada, GT-R, Patrol и 350Z. 

 

#автомобиль #шины #парфюм #Nissan

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