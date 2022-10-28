Нижние места дороже верхних: пилотный проект в поездах отменен

Отменен пилотный проект по дифференцированному подходу к цене на верхние и нижние места в поездах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

«АО «Пассажирские перевозки» отменило пилотный проект по дифференцированному подходу к стоимости проезда на верхние и нижние места в 5 коммерческих поездах», – говорится в сообщении КТЖ.

Ранее «Пассажирские перевозки» сообщали о вводе дифподхода к стоимости билетов на верхние и нижние места в 5 поездах с 1 декабря. Разница стоимости проезда между верхними и нижними полками должна была составить 20%.