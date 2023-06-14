Ногаев провел экстренное совещание по пожару на скважине в Мангистау

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел экстренное совещание в связи с пожаром, произошедшим при бурении на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" в северо-западной части полуострова Бузачи нефть, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ходе совещания участники предлагали различные варианты ликвидации аварии, в том числе выдвигались мнения, что пожар может самоликвидироваться из-за уменьшения давления газа.

"У нас нет времени, чтобы ждать, пока давление газа самостоятельно снизится, а сам пожар утихнет. Алгоритм тушения пожара должен быть разработан в срочном порядке. Необходимо, чтобы подключились все ответственные лица. Требуемые объем финансирования и материально-техническая база – всё это должно быть указано в алгоритме", - отметил ветеран отрасли Балтабек Куандыков.

На совещании аким области подчеркнул, что пожар на месторождении возможно возник вследствие несоблюдения мер техники безопасности.

"Необходимо определить объем и давление запаса газа, поступающего в скважину, и оперативно разработать план мероприятий для ликвидации пожара на месторождении. Проект плана без затягивания сроков должен быть изучен и единогласно одобрен компетентными специалистами. Для принятия оперативных мер во время разработки проекта необходимо принятие участия всех подрядных организаций и ответственных специалистов", - сказал Нурлан Ногаев.

После совещания рабочая группа во главе с акимом области посетила территорию месторождения "Южный Каратурун".

По предварительным прогнозам специалистов, возможной причиной техногенной аварии стала разгерметизация противовыбросочного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.

Подразделения Мангистауского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" и противопожарной службы находятся на стадии полной готовности к ликвидации пожара на месте аварии. Однако из-за продолжительного извержения газоводяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 метров и глубиной от 2 до 3 метров не удается приблизиться и применить специальное противопожарное оборудование.

"На место пожара направлены 33 единицы техники и 89 человек личного состава, укомплектованные сводным отрядом противопожарной службы и вспомогательной техникой, а также спецтехника для тушения пламени. Силы и средства находятся в режиме дежурства", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

В акимате напомнили, что 9 июня в 03:25 на месторождении "Каратурун Южный" в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.