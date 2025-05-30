Нора Джеруто завоевала «золото» ЧА по легкой атлетике в Южной Корее

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В активе сборной Казахстана уже четыре медали

Фото: НОК

Команда Казахстана по легкой атлетике отметилась второй золотой медалью на чемпионате Азии в Гуми, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на НОК

Нора Джеруто выиграла финальный забег на дистанции 3000 метров с препятствиями, показав на финише 09:10.46.

Второе место заняла Паул Чаудхари (Индия) - 09:12.46. Казахстанка Дейзи Джепкемей замкнула тройку лучших - 09:27.51.

Таким образом, в активе нашей сборной уже четыре медали. Ранее Дейзи Джепкемей стала первой на дистанции 10000 метров, а Ясмина Токсанбаева принесла команде бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров. 

#Южная Корея #легкая атлетика #ЧА #«золото»

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