Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 17-НП
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Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 17-НП «Об истолковании пунктов 2 и 4 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов»