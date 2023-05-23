Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 22 мая 2023 года № 17-НП

«Об истолковании пунктов 2 и 4 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции

Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов»

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в сос­таве Председателя Азимовой Э.А., судей Ескендирова А.К., Жакипбаева К.Т., Жатканбаевой А.Е., Кыдырбае­вой А.К., Мусина К.С., Нурмуханова Б.М., Онгарбаева Е. А., Подопригоры Р.А., Сарсембаева Е.Ж. и Ударцева С. Ф., с участием представителей:

субъекта обращения – вице-министра торговли и интеграции Кушуковой Ж.С.,

Министерства иностранных дел Республики Казах­стан – заместителя министра Конуспаева Е.Б.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-министров Жакселековой Б.Ш. и Мукановой А. К.,

Министерства национальной экономики Республики Казахстан – вице-министров Абдикаримова А. А. и Омарбекова Б.Б.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – советника Генерального Прокурора Адамова Т.Б.,

рассмотрел в открытом заседании ходатайство заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан об истолковании пунктов 2 и 4 нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов» (далее – нормативное постановление Конституционного Совета от 5 ноября 2009 года № 6).

Заслушав сообщение докладчика – судьи Конституционного Суда Республики Казахстан Нурмуханова Б.М., изучив материалы конституционного производства, проанализировав международный опыт и законодательство Республики Казахстан и отдельных зарубежных стран, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 60 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Респуб­лики Казахстан» в Конституционный Суд поступило ходатайство заместителя Премьер-Министра – Минист­ра торговли и интеграции Республики Казахстан об истолковании пунктов 2 и 4 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета от 5 ноября 2009 года № 6 в контексте положений проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер (далее – проект Протокола).

При истолковании отмеченного нормативного пос­тановления применительно к предмету ходатайства Конституционный Суд полагает необходимым дополнительно разъяснить следующее.

Принятие нормативного постановления Конституционного Совета от 5 ноября 2009 года № 6 было обусловлено рассмотрением Правительством Республики Казахстан вопроса о способе реализации на территориях государств-участников Договора о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года решений данной Комиссии, имевших обязательный характер для Сторон (статья 7 Договора). В соответствии с ним не могут быть признаны в качестве обязательных для Казахстана решения международных организаций и их органов, нарушающие положения пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 91 Конституции о том, что суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию, и о недопустимости изменения установленных Конституцией унитарности и территориальной целостности государства, формы правления Республики. Исходя из пункта 1 статьи 1 Основного Закона, провозглашающего человека, его жизнь, права и свободы высшей ценностью государства, не могут обладать свойствами приоритета перед казахстанскими законами и непосредственности применения решения Комиссии, ущемляющие конституционные права и свободы человека и гражданина. Кроме того, в итоговом решении, являющемся предметом истолкования, указано, что процедура принятия обязательного для Казахстана решения международной организации или ее органа должна предусматривать правовые гарантии, исключаю­щие возможность искажения заложенной в международном договоре воли народа Казахстана, выраженной в решениях, принятых республиканским референдумом, а также в актах Президента и Парламента Республики при заключении и ратификации договора.

Конституционный Совет в своем нормативном пос­тановлении от 5 ноября 2009 года № 6 констатировал, что такие гарантии должны обеспечивать соблюдение суверенной воли государств-участников.

Конституционным Судом установлено, что обозначенные подходы актуальны и для Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС), который ратифицирован Законом Респуб­лики Казахстан от 14 октября 2014 года «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе».

В Договоре о ЕАЭС сказано, что Стороны учреждают Евразийский экономический союз (далее – Союз), руководствуясь принципом суверенного равенства государств, необходимостью безусловного соблюдения принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина, а к основным принципам функционирования Союза отнесены уважение общепризнанных принципов международного права, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон (Преамбула, статьи 1 и 3).

Высшим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет (далее – Высший совет), который рассматривает принципиальные вопросы, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реа­лизацию его целей (статьи 10 и 12 Договора о ЕАЭС).

Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК) как постоянно действующий регулирующий орган в пределах своих полномочий принимает решения, имею­щие нормативно-правовой характер и обязательные для государств-членов. Они входят в право Союза и подлежат непосредственному применению на территориях государств-членов. Решения Коллегии ЕЭК принимаются квалифицированным большинством или консенсусом. В случае разногласий имеется возможность их пересмотра Советом ЕЭК, Евразийским межправительственным советом (далее – Межправительственный совет) и (или) Высшим советом, решения которых принимаются консенсусом. Решение Коллегии ЕЭК, в отношении которого было внесено предложение об отмене или внесении изменений, не вступает в силу и приостанавливается на срок, необходимый для рассмотрения вопроса в отношении этого решения Межправительственным советом и (или) Высшим советом и принятия соответствующего решения по итогам такого рассмотрения (подпункты 8) и 9) пунк­та 2 статьи 12, статья 13, подпункты 2) и 7) статьи 16, статья 17, пункт 2 статьи 18 Договора о ЕАЭС, пункт 13, подпункт 3) пункта 24 и пункт 30 Положения о ЕЭК).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 39 Статута Суда Евразийского экономического союза Суд по заявлению государства-члена рассматривает вопрос о соответствии решения ЕЭК или его отдельных положений Договору, международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза.

Проектом Протокола раздел II Положения о ЕЭК (приложение № 1 к Договору о ЕАЭС) дополняется пунктом 301 следующего содержания: «301. Положения пункта 30 нас­тоящего Положения применяются к решениям Коллегии Комиссии по вопросам применения или неприменения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом особого механизма, предусмотренного разделом VIII Протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение № 8 к Договору), в период применения такого механизма.». Названный механизм включает в себя особенности применения пункта 30 Положения о ЕЭК к решениям о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер (новые редакции пунктов 275 – 277

Протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам). Они предполагают приостановление вступления в силу спорного решения Коллегии ЕЭК по обращению ветирующей стороны на срок, не превышающий 12 месяцев, для выработки взаимоприемлемого решения Межправительственным советом. В случае отсутствия консенсусного решения последнего, по истечении указанного срока приостановленное решение Коллегии ЕЭК вступает в силу. При этом в проекте Протокола возможность дальнейшего рассмотрения разногласий Высшим советом не предусмотрена.

Конституционный Суд полагает, что определение заключительного этапа применения права «вето» на уровне Межправительственного совета, ограничение времени его использования и приостановления оспоренного решения (не более 12 месяцев), безусловное и обязательное вступление в силу решений Коллегии ЕЭК в случае отсутствия единогласного решения Межправительственного совета по внесенным возражениям в течение этого срока, отсутствие процедуры вынесения данного вопроса на рассмотрение Высшего совета, решения которого принимаются консенсусом, создают предпосылки для искажения воли народа Казахстана, ущемления конституционных прав и свобод человека и гражданина, суверенитета и независимости государства, посягательства на другие неизменные конституционные ценности, перечень которых расширен конституционными реформами 2017 и 2022 годов (пункт 1 статьи 1, пункт 2 статьи 2, пункт 2 статьи 91 Основного Закона).

Исключение проектом Протокола компетенции Высшего совета по определению окончательной позиции по возникшим разногласиям касательно решений Коллегии ЕЭК о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер будет препятствовать надлежащей реализации мандата Президента Республики на представление интересов народа Казахстана в международных отношениях. Из ряда норм Конституции следует, что решения и действия Президента Республики Казахстан должны быть направлены на достижение целей и обеспечение ценностей, сформулированных в Преамбуле и Разделе I «Общие положения», а также других положениях и нормах Конституции. Всенародно избранный Президент является символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, верховным арбитром, обеспечивающим согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом (нормативные постановления Конституционного Совета от 24 февраля 2015 года № 2, от 9 марта 2017 года № 1, от 25 апреля 2019 года № 4 и другие). Как отметил Конституционный Суд, полномочия Президента Республики Казахстан в качестве главы государства, его высшего должностного лица по определению основных направлений внутренней и внешней политики Республики составляют ядро законодательства о формировании общегосударственной политики (нормативное постановление от 8 апреля 2023 года № 7).

Надлежащее осуществление данных конституционных положений в сфере интеграционных процессов в рамках Союза возможно только при наличии права инициирования и обязательном рассмотрении имеющихся коллизий Высшим советом данной международной организации, в состав которого входит и Президент Казахстана. В силу особой значимости данной гарантии для защиты незыблемых конституционных ценностей Основной Закон не допускает какого-либо ограничения рамок применения этой процедуры.

В этой связи Конституционный Суд считает, что решения международных организаций и их органов, участником которых является Республика Казахстан, принятые и вступившие в силу без учета национальных интересов и соблюдения указанных условий, в том числе решения Коллегии ЕЭК, вводимые в действие в порядке, устанавливаемом проектом Протокола, не могут иметь обязательный характер для Рес­публики, обладать свойствами ратифицированного международного договора и, соответственно, иметь приоритет перед законами Казахстана. Не допускается заключение международных договоров, не соответствующих национальным интересам Республики Казахстан, способных нанести ущерб национальной безопасности или ведущих к утрате независимости, сужающих сферу суверенных прав Республики Казахстан (пункт 2 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» и пункт 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»). Уполномоченные государственные органы и долж­ностные лица Республики Казахстан обязаны учитывать данные требования уже на этапе разработки и обсуждения проектов международных договоров и решений международных организаций и их органов, не допуская одобрения и внесения к подписанию не соответствующих им проектов.

На основании изложенного, руководствуясь пунк­том 2 статьи 99 Конституции Республики Казахстан, статьями 55 – 58, подпунктом 1) пункта 1, пунктами 2 и 3 статьи 60, статьей 62, подпунктом 2) пункта 1

статьи 65 и пунктом 1 статьи 66 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», применительно к предмету обращения Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Из положений пунктов 2 и 4 постановляющей час­ти нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 2009 года № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов» следует, что:

решения международных организаций и их органов, участником которых является Республика Казахстан (в том числе Коллегии Евразийской экономической комиссии), могут приобретать юридические свойства ратифицированного Республикой международного договора в случае непосредственного указания на обязательный характер для Казахстана данных решений в международном договоре, ратифицированном Республикой Казахстан, и при условии, что порядок их принятия и вступления в силу обеспечивает на основе консенсуса полный учет интересов Казахстана с возможностью рассмотрения спорного вопроса высшим органом соответствующей международной организации;

не могут быть признаны в качестве обязательных для Казахстана решения международных организаций и их органов, нарушающие положения пункта 2 статьи 2, пункта 3 статьи 4 и пункта 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан.

2. Настоящее дополнительное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее дополнительное постановление на казахском и русском языках в периодичес­ких печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд Республики Казахстан