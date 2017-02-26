​Ноу-хау для производства овощей

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Асет Калымов, Алматинская область
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Наука в помощь фермерам

Когда в 2010 году жители села Чилик организовали Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района для оказания поддержки начинающим фермерам, мало кто верил в успех благого начинания. Но активисты-общественники доказали обратное. В партнерстве с одной из крупных производственных компаний в поселке построили современный агробизнес-центр, где местных жителей стали обучать навыкам земледелия, агрохимии, овощеводства. Проект «Развитие сельских территорий» включает также цикл лекций по влагосберегающим технологиям, сбыту сельхозпродукции, основам бухгалтерского учета.

В учебном центре действует лаборатория, куда крестьяне привозят образцы грунта, пригодного для обработки и выращивания сельскохозяйственных культур. Она оснащена приборами, с помощью которых можно быстро проанализировать состав почвы, определить уровень ее плодородия. Экспресс-метод позволяет узнать, какого микроэлемента или органической субстанции не хватает на земельном участке, что необходимо предпринять аграриям для приведения полей в сбалансированное состояние.

По итогам тестирования сельчане получают рекомендации для внедрения удобрений, повышения качества продукции, защиты рас­тений от вредителей. Руководит лабораторией глава элитного семеноводческого хозяйства кандидат биологических наук Маншук Жексембекова.

Еще несколько лет назад Маншук Абыхановна работала научным сотрудником в Техасском университете в США и Венском биоцентре в Австрии. Затем вернулась на родину и сейчас успешно развивает собственную агрофирму. Она знает, как получить 10 тонн помидоров с ящика рассады, и какую культуру выгоднее всего выращивать в Енбекшиказахском районе.

– К сожалению, последние 20 лет анализы почвы в большинстве фермерских предприятий не проводились, – констатирует ученый. – В итоге земля оскудела, урожайность упала. Наша лаборатория бесплатно обслуживает несколько десятков крестьянских хозяйств. Мы показываем, как применять современные технологии и наращивать производственные показатели. Фермеры уже активно используют полученные опыт и знания.

В эффективности проекта наглядно убедились журналисты, неоднократно посещавшие поля местных аграриев Жаскайрата Идрисова, Советбека Файзилдаева, Ашира Мусаева, Малика Шебекова и других. Все они прошли обучающие курсы, внесли на своих участках необходимые органические и минеральные удобрения, соблюдают сево­оборот, грамотно ведут борьбу с сорняками. В основном здесь выращивают огурцы, помидоры, перец, морковь, лук, кукурузу. По данным фермеров, уже в первые годы пос­ле внедрения ноу-хау производство выросло на 20–30%.


Технологии Флориды – в казахстанскую почву

Примечательно, что в обучаю­щих семинарах и тренингах принимают участие не только сельхозтоваропроизводители, но и многодетные матери, инвалиды, безработная молодежь. Многие из них составили бизнес-планы и открыли собственные малые предприятия. Креативный проект вызвал интерес у представителей научной сферы: регион посетили ученые Университета Флориды из США, по предложению которых в поселке Чилик были созданы 5 экспериментальных площадок. На них проводились сортоиспытания, применялись технологии, которые сохраняют влагу, защищают рассаду и согревают почву. В результате плоды вырастают быстрее. Научные рекомендации согласованы с Казахским национальным аграрным университетом и адаптированы к местным климатическим условиям.

Как рассказал профессор Стюарт Суонсон, всего внедрено 6 методик по посадке овощей на полях, применению удобрений, капельному орошению и выращиванию продукции в теплицах. Агрономы отобрали их по соответствию климату, устойчивости к заболеваниям, спросу со стороны населения. Были высажены более двух десятков сортов томата и перца, зарубежная методика позволила повысить урожайность на 25–30%.

Результаты впечатляют: ­осенью прошлого года аграрии Света Сайдинова, Ашир Мусаев, Шухрат Хелилов и их коллеги доставили на прилавки Алматы более 170 тонн перца, томатов, огурцов и баклажанов. Львиная доля продукции реализована через сеть супермаркетов, часть – на сельхозярмарках. Используя полученный опыт и знания, несколько сотен начинающих фермеров смогли расширить посевные площади, нарастить производственные объемы.

К слову, деятельность чиликского агробизнес-центра в ходе XXVIII пленарного заседания Совета иностранных инвесторов высоко оценил Президент Нурсултан Назарбаев, отметив, что подобные проекты должны получить самую широкую поддержку со стороны государства. Теперь опытом местных общественников и бизнесменов заинтересовался акимат Алматинской области, по заказу которого разрабатывается проектная документация для открытия аналогичных агробизнес-центров во всех районах Жетысу.

– Мы рады тому, что наши труды отмечены на самом высоком уровне, – говорит исполнительный директор Фонда местных сообществ Енбекшиказахского района Бакытгуль Ельчибаева. – Наш аграрный проект растет, набирает обороты, привлекая талантливых людей из различных сфер: ученых, фермеров, предпринимателей. Впереди еще много перспективных планов, которые мы намерены воплотить в жизнь, чтобы поднять фермерское дело на высокий уровень.

На днях на экспериментальной площадке агробизнес-центра были высажены первые семена тепличных сортов томата для получения раннего урожая. Энтузиасты, радеющие за подъем села, планируют распространить свой опыт на другие регионы страны. А их партнеры-аграрии намерены и дальше обучаться инновационным технологиям по обработке почв. Они поверили в собственные силы, их успешный пример послужит отправной точкой для роста сельского предпринимательства. 

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