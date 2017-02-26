​Ноу-хау для производства овощей

Наука в помощь фермерам
Когда в 2010 году жители села Чилик организовали Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района для оказания поддержки начинающим фермерам, мало кто верил в успех благого начинания. Но активисты-общественники доказали обратное. В партнерстве с одной из крупных производственных компаний в поселке построили современный агробизнес-центр, где местных жителей стали обучать навыкам земледелия, агрохимии, овощеводства. Проект «Развитие сельских территорий» включает также цикл лекций по влагосберегающим технологиям, сбыту сельхозпродукции, основам бухгалтерского учета.
В учебном центре действует лаборатория, куда крестьяне привозят образцы грунта, пригодного для обработки и выращивания сельскохозяйственных культур. Она оснащена приборами, с помощью которых можно быстро проанализировать состав почвы, определить уровень ее плодородия. Экспресс-метод позволяет узнать, какого микроэлемента или органической субстанции не хватает на земельном участке, что необходимо предпринять аграриям для приведения полей в сбалансированное состояние.
По итогам тестирования сельчане получают рекомендации для внедрения удобрений, повышения качества продукции, защиты растений от вредителей. Руководит лабораторией глава элитного семеноводческого хозяйства кандидат биологических наук Маншук Жексембекова.
Еще несколько лет назад Маншук Абыхановна работала научным сотрудником в Техасском университете в США и Венском биоцентре в Австрии. Затем вернулась на родину и сейчас успешно развивает собственную агрофирму. Она знает, как получить 10 тонн помидоров с ящика рассады, и какую культуру выгоднее всего выращивать в Енбекшиказахском районе.
– К сожалению, последние 20 лет анализы почвы в большинстве фермерских предприятий не проводились, – констатирует ученый. – В итоге земля оскудела, урожайность упала. Наша лаборатория бесплатно обслуживает несколько десятков крестьянских хозяйств. Мы показываем, как применять современные технологии и наращивать производственные показатели. Фермеры уже активно используют полученные опыт и знания.
В эффективности проекта наглядно убедились журналисты, неоднократно посещавшие поля местных аграриев Жаскайрата Идрисова, Советбека Файзилдаева, Ашира Мусаева, Малика Шебекова и других. Все они прошли обучающие курсы, внесли на своих участках необходимые органические и минеральные удобрения, соблюдают севооборот, грамотно ведут борьбу с сорняками. В основном здесь выращивают огурцы, помидоры, перец, морковь, лук, кукурузу. По данным фермеров, уже в первые годы после внедрения ноу-хау производство выросло на 20–30%.
Технологии Флориды – в казахстанскую почву
Примечательно, что в обучающих семинарах и тренингах принимают участие не только сельхозтоваропроизводители, но и многодетные матери, инвалиды, безработная молодежь. Многие из них составили бизнес-планы и открыли собственные малые предприятия. Креативный проект вызвал интерес у представителей научной сферы: регион посетили ученые Университета Флориды из США, по предложению которых в поселке Чилик были созданы 5 экспериментальных площадок. На них проводились сортоиспытания, применялись технологии, которые сохраняют влагу, защищают рассаду и согревают почву. В результате плоды вырастают быстрее. Научные рекомендации согласованы с Казахским национальным аграрным университетом и адаптированы к местным климатическим условиям.
Как рассказал профессор Стюарт Суонсон, всего внедрено 6 методик по посадке овощей на полях, применению удобрений, капельному орошению и выращиванию продукции в теплицах. Агрономы отобрали их по соответствию климату, устойчивости к заболеваниям, спросу со стороны населения. Были высажены более двух десятков сортов томата и перца, зарубежная методика позволила повысить урожайность на 25–30%.
Результаты впечатляют: осенью прошлого года аграрии Света Сайдинова, Ашир Мусаев, Шухрат Хелилов и их коллеги доставили на прилавки Алматы более 170 тонн перца, томатов, огурцов и баклажанов. Львиная доля продукции реализована через сеть супермаркетов, часть – на сельхозярмарках. Используя полученный опыт и знания, несколько сотен начинающих фермеров смогли расширить посевные площади, нарастить производственные объемы.
К слову, деятельность чиликского агробизнес-центра в ходе XXVIII пленарного заседания Совета иностранных инвесторов высоко оценил Президент Нурсултан Назарбаев, отметив, что подобные проекты должны получить самую широкую поддержку со стороны государства. Теперь опытом местных общественников и бизнесменов заинтересовался акимат Алматинской области, по заказу которого разрабатывается проектная документация для открытия аналогичных агробизнес-центров во всех районах Жетысу.
– Мы рады тому, что наши труды отмечены на самом высоком уровне, – говорит исполнительный директор Фонда местных сообществ Енбекшиказахского района Бакытгуль Ельчибаева. – Наш аграрный проект растет, набирает обороты, привлекая талантливых людей из различных сфер: ученых, фермеров, предпринимателей. Впереди еще много перспективных планов, которые мы намерены воплотить в жизнь, чтобы поднять фермерское дело на высокий уровень.
На днях на экспериментальной площадке агробизнес-центра были высажены первые семена тепличных сортов томата для получения раннего урожая. Энтузиасты, радеющие за подъем села, планируют распространить свой опыт на другие регионы страны. А их партнеры-аграрии намерены и дальше обучаться инновационным технологиям по обработке почв. Они поверили в собственные силы, их успешный пример послужит отправной точкой для роста сельского предпринимательства.