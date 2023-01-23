Новая форма управления домами появится в Казахстане

В Казахстане планируют ввести новую форму управления домами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии инфраструктурного развития РК.

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По информации МИИР, в Казахстане на 20 января текущего года на новые формы управления перешли 45 148 многоквартирных жилых домов (МДЖ) – 97,1%, осталось перевести 1 366 МЖД (2,9%) в трех регионах республики.

"В целях совершенствования реформы по внедрению новых форм управления недавно сформирован пакет поправок, который предполагает усиление полномочий совета дома путем передачи некоторых функций собрания, уменьшение кворума собрания при принятии решений по финансовым вопросам (с 2/3 до 51% голосов общего собрания) и увеличение срока письменного опроса до двух месяцев", – рассказали в министерстве.

Кроме того, предлагается ввести градацию многоквартирных жилых домов по формам управления: непосредственное совместное управление (НСУ) – до 16 квартир, простое товарищество (ПТ) – до 30 квартир, объединение собственников имущества (ОСИ) – свыше 30 квартир.

В настоящее время проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" находится на рассмотрении в Сенате Парламента.