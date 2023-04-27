Новая формула казахстанского патриотизма

Реформы не ради реформ

Несмотря на то что днем пленарного заседания очередной сессии АНК было определено 27 апреля, уже вчера на дискуссионных площадках вовсю кипела работа. Руководители центральных и местных исполнительных органов, депутаты Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, представители НПО, научной и творческой интеллигенции обсуждали роль этой структуры в сегодняшнем казахстанском обществе.

Год, прошедший с предыдущей сессии, можно назвать историчес­ким в контексте политической модернизации страны. Изменилась за это время и Ассамблея народа Казахстана. Теперь участникам масштабного межэтнического диалога нужно выстроить новые принципы работы друг с другом и с государственными органами.

Работу панельных дискуссий открыла заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, сделавшая акцент на реформах в политической жизни страны и особой роли АНК в их успешной реализации. Потому как это один из важнейших органов, обеспечивающих стабильность в государстве. Деятельность ассамб­леи регулируется конституционным законом, что еще раз подчеркивает ее особый статус.

– Сейчас период больших реформ, которые успешно реализуются, – отметила Аида Балаева. – В то же время мы четко понимаем, что их скорость и эффективность напрямую зависят от двух ключевых факторов. В первую очередь это крепкий мир и устойчивая стабильность в стране – в условиях дестабилизации успешную цивилизационную нацию построить невозможно. Второе важнейшее условие позитивных перемен – активное участие гражданского общества. Мы говорим о том, что «слышащее государство» – это не только слышащий государственный аппарат, но и активно действующий гражданский сектор.

При этом заместитель руководителя АП подчеркнула, что президентские реформы имеют долгосрочный эффект и закладывают принципиально новые основы для развития нашего государства. С этой точки зрения ассамблея, наряду с другими носителями ценности происходящих преобразований, высту­пает одной из главных движущих сил перемен. Структуры АНК в рамках реализации политических реформ организовали более 3 тыс. экспертных дискуссий, диалоговых площадок, встреч, а также 35 информационных кампаний. По многим из них уже есть конкретные положительные результаты.

Как отметила Аида Балаева, преобразования не обошли и сам институт Ассамблеи народа Казахстана, которая приобрела новый инструмент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента, назначаемые Главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь и общественный контроль в интересах этносов. Это позволяет в объемной перспективе видеть проблемы регионов и эффективно их решать.

Членами ассамблеи также являются 10 депутатов Мажилиса, давно зарекомендовавшие себя как активные государственные и общественные деятели.

Говоря о политических реформах, Аида Балаева особо выделила устойчивый тренд на демократизацию, изменения в выборных процессах. Так, с 2021 года в Казахстане внедрен институт прямых выборов сельских акимов; за последние два года сельский электорат избрал напрямую более 1,3 тыс. акимов. В 2023–2024 годах также запланированы выборы в сельских округах.

– В результате у народных акимов, наряду с самостоятельностью, повысились ответственность и подотчетность, – сказала Аида Балаева. – Уже сегодня избранные руководители сельских админист­раций показывают и доказывают своим землякам, что их выбор был правильным. Приятно видеть в СМИ, соцсетях информацию о том, что местные жители довольны работой избранных ими акимов, например, таких как аким Аксуатского сельского округа ЗКО, аким села Абай Акмолинской области, аким Карагандинского сельского округа и многие другие. Всего более 52% избранных акимов сел – новые люди. Большая часть не являются госслужащими. Они пришли на выборы с конкретными программами по улучшению социально-экономического положения своих сел, и сейчас эти программы реализуются.

В результате, по словам спикера, исполнительная власть стала работать в тесной взаимосвязи с жителями на микроуровне. Проведение большого количества электоральных кампаний на местах предопределило успешность этого цикла уже на уровне Парламента, выборы в который в этом году прошли по смешанной системе. В итоге в Мажилис прошли представители шести партий, депутаты, представляющие самые разные сферы жизни нашего общества.

- Это серьезный шаг на пути к демократизации, - считает Аида Балаева, а основой для него стала последовательная децентрализация властных полномочий от Президента – к Парламенту, от центра – к регионам.

Таким образом, на деле были опробованы практически все конституционные новации - введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, усиление самостоятельности регионов, назначение акимов областей на альтернативной основе с согласия депутатов маслихата. Проработан механизм отзыва депутатских мандатов в случае неудовлетворительной работы народных избранников.

Важно отметить, что до выборов в Мажилис были созданы благоприятные условия для развития партийной системы, в частности, это касается снижения регистрационного порога. В свою очередь новая политическая конкуренция привела политические партии в поисках электората в регионы. Это значительно повышает внимание центра к проблемам областей, заставляет акиматы работать более эффективно.

В созданный Конституционный суд уже поступило 1856 обращений граждан. Путем принятия отдельного закона повысился статус Уполномоченного по правам человека.

- Но мы делаем реформы не ради реформ, а ради наших людей, ради формирования образованной конкурентоспособной личности с высоким внутренним нравственным и духовно-культурным потенциалом. Мы привержены концепции «толык адам» – о целостном человеке, для которого важны ценности семьи, трудолюбие, чувство благодарности к окружающим, ответственность перед государством и общественными институтами, нетерпимость к беззаконию и коррупции, - отметила Аида Балаева. - По сути, речь идет о новом казахстанском патриотизме, когда любить свою Родину – значит быть успешным человеком, показывающим пример другим и работающим на благо Отчизны. Чем больше усилий мы вкладываем в развитие государства, тем успешнее становится каждый его гражданин – такую формулу Президент не устает повторять на встречах с молодежью.

Большое значение играет и воспитание в кругу семьи. Традиции согласия, уважительного отношения к старшим, добропорядочности, взаимовыручки прежде всего закладываются родителями. Процесс культивирования этих ценностей должен быть непрерывным, поэтому целесообразно, чтобы активнее к этому подключались советы матерей АНК – дала поручение Аида Балаева.

- С другой стороны, новая духовно-культурная политика Казахстана – это механизм вызревания сильного единого гражданского общества. Только на основе духовного единения и взаимоуважения ценностей мы придем к общественной гармонии, когда делить приходится только достижения сильной и процветающей страны. А любое процветающее государство, как говорят теоретики, это результат всеобщего компромисса. Именно в этом заключается незыблемая суть принципа «Единство в многообразии», озвученного Президентом нашей страны, - считает спикер. - На практическом уровне данный подход позволяет в открытом и уважительном ключе согласовывать интересы всех этнических, конфессиональных и социальных групп. Именно поэтому в казахстанском обществе никогда не будет места радикальной риторике и языку нетерпимости.

В этой связи не лишним будет отметить, что именно широкая сеть ассамблеи сегодня имеет потенциал для усиления общественного контроля за реализацией реформ и инициатив Главы государства. Лидеры этнокультурных объединений лучше всех знают о преобладающих социальных настроениях, о том, что беспокоит людей. Однако все назревающие проблемы и риски надо озвучивать, вовремя проговаривать и купировать системными решениями.

- Необходимо усилить работу в социальных сетях, поскольку сегодня мы видим, что именно это информационное пространство больше всего подвержено фейкам и недостоверным фактам. Прежде всего, это касается межэтнической ситуации в стране. Полагаю, пришло время делать упор не на риторику об уникальности казахстанской модели межэтнического единства, а на проблемо-ориентированные действия по регулированию межэтнических отношений в регионах, - заключила Аида Балаева. - И я надеюсь, что в ходе обсуждений мы получим уникальную возможность усовершенствовать свою работу по укреплению единства общества. Это наша общая задача, и здесь для нас ценна каждая рекомендация, важен голос каждого члена ассамблеи и каждого гражданина.

Гражданский долг каждого

В продолжение этого разговора депутат Мажилиса Альберт Рау подчеркнул важность развития страны в части расширения возможностей для участия в этом процессе. Ведь все мы действительно объединены общей целью – строительство Справедливого Казахстана.

- Прошедший год стал очень важным для казахстанцев, как по количеству политических реформ, так и по значимости преобразований для будущего развития. Во всех этих мероприятиях представители АНК, всех этнокультурных объединений приняли самое активное участие. Потому что мы с вами – и есть самая активная часть общества, - отметил мажилисмен. - Процесс политических реформ продолжается. Казахстан, уверенно подавая пример другим, движется по пути усиления контроля общества над властью.

Очередной законопроект, поступивший в Мажилис, – разработанный по поручению Главы государства законопроект о местном самоуправлении, призванный значительно усилить роль маслихатов.

- Таким образом реформы создают основы дальнейшего устойчивого развития страны. Сильный Президент, влиятельный Парламент, подотчетное Правительство – базовые принципы проводимых преобразований, - отметил Альберт Рау.

Отмечая роль ассамблеи в обществе, председатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ахмед Мурадов подчеркнул, что АНК - единственная организация, которая не изменила свое название со дней основания, и Президент остался Председателем Ассамблеи народа Казахстана.

- Ассамблея как институт возникла в непростое время, на заре нашей независимости. Сегодня нам приходится многое переосмысливать, и мы - члены АНК – не сторонние наблюдатели преобразований. Наши пять депутатов в Сенате имеют возможность реально представлять этническое многообразие страны, обеспечивать участие этнических групп в законотворческой деятельности. Мы являемся коллективными помощниками Президента в реализации задач по построению правового справедливого Казахстана, способного устоять перед любыми вызовами, - считает Ахмед Мурадов.

Формула единства

Еще одна неоспоримая основа казахстанского единства – система образования. Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев, именно в организациях образования закладываются взгляды детей на мир, ценностные установки и ориентации, накапливается личный опыт общения в больших и малых группах сверстников.

Также он особо подчеркнул, что для ребенка важна атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, родственниками. Как считает министр, организациям образования необходимо на постоянной основе сотрудничать с региональными структурами АНК и этнокультурными объединениями для формирования устойчивого позитивного и толерантного полиэтничного сообщества.

- Во всех школьных учебных программах и учебниках, независимо от языка предмета, особое внимание уделяется ценностям межнационального согласия и толерантности. Сейчас Министерством просвещения разрабатываются новые концептуальные основы воспитания подрастающего поколения, выстроенные на национальных и общечеловеческих ценностях, - отметил глава ведомства.

Он также добавил, что важное значение в установлении дружеских связей между народами имеет участие казахстанских учащихся в различных международных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. Страна по праву гордится успехами своих детей, независимо от их этнической принадлежности.

Серьезно обсудить роль этнокультурных объединений предложил председатель Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шин. В своем выступлении он отметил, что главным приоритетом для возглавляемой им структуры является участие в реализации государственной политики по обеспечению общественно-политической стабильности.

- Именно ЭКО несут на себе груз общественной ответственности за проведение политики единства. Они являются главным связующим звеном между этносом и государством, механизмами культурного многообразия, институтами интеграции населения в единый сплоченный народ, - отметил спикер.

При этом Ассоциация корейцев Казахстана предлагает провести такие общеассамблейские мероприятия, как Республиканский форум Молодежного движения корейцев Казахстана, Республиканский форум «AKK Networking, 100-летие Республиканской корейской газеты «Коре ильбо».

Большое внимание Юрий Шин предлагает уделить народной дипломатии, поднимая тем самым статус Казахстана и его граждан на международной арене.

- Мы готовы содействовать привлечению инвестиций в Казахстан, обеспечивать обмен опытом, привлекать технологии, ведь диверсификация работы этнокультурных объединений – требование времени и социальный запрос народа Казахстана, - отметил лидер Ассоциации корейцев Казахстана.

Делегаты главной панельной сессии приняли активное участие в дискуссиях и обсуждениях, поднимая актуальные вопросы формирования духовно-нравственных, общечеловеческих и гражданских ценностей у подрастающего поколения, воспитания высокой культуры толерантности, межличностного и межэтнического общения, патриотизма, а также личностной, волевой, физической и интеллектуальной готовности детей к социальному взаимодействию и позитивным межэтническим коммуникациям.

Конкретные предложения

В рамках первого дня сессии заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева провела рабочую встречу с активом общественных структур АНК. В ней приняли участие более 60 руководителей республиканских этнокультурных объединений, представителей Совета матерей, «Ассамблея жастары», Совета медиации.

В ходе встречи Аида Балаева особо отметила миссию ассамблеи: укрепление общественного согласия и общенационального единства считается основным стержнем государственной национальной политики.

– Ассамблея народа Казахстана в этой сфере успешно выполняет свою миссию, которая является непрерывным процессом в нашей долгосрочной стратегии, основанной на устойчивом развитии страны, и является одним из важных вопросов, всегда находящимся в центре внимания руководства страны, – отметила она, подчеркнув, что АНК высту­пает основным институтом, координирующим возможности гражданского общества и государства в обеспечении общественного согласия.

В этом направлении важную роль в повышении уровня политической культуры и политичес­кой грамотности играет использование потенциала институтов гражданского общества.

О роли института Совета матерей рассказала председатель этой организации Назипа Шанаи. Она особо отметила важную роль матерей Казахстана в интеграции и сплочении нашего народа на основе практических и конкретных дел.

– Важная задача каждой матери Казахстана, независимо от этнической принадлежности, – воспитать гражданина страны, – считает Назипа Шанаи.

В целях укрепления института семьи она предложила соз­дать агентство по делам семьи и, во-вторых, учредить награду

«Семья, воспитавшая гражданина». А еще предложила подумать о том, как расширить возможнос­ти для предоставления услуг дополнительного образования.

– Как базу для этого мы можем использовать дома дружбы, которые есть в каждом регионе. Это внесло бы лепту и в дело воспитания толерантности – каждое этнокультурное объединение может открыть кружок нацио­нальных традиций, – предложила Назипа Шанаи.

Депутат Сената Парламента, председатель попечительского совета ОФ «Казахстанское объе­динение немцев «Возрож­дение» Евгений Больгерт особо подчерк­нул, что в нашей стране, где проживают более ста этносов, каждый из них является неотъем­лемой частью единого народа Казахстана. Именно АНК заложила такой прочный фун­дамент развития и консолидации.

Евгений Больгерт предложил обратить внимание на развитие предпринимательской инициативы и реализацию конкретных бизнес-проектов, основой для которых может стать консолидирующая платформа Ассамблеи народа Казахстана.

По мнению участников, главной целевой аудиторией, на пот­ребности и запросы которой сегодня должны работать все институты АНК, является молодежь.

– Молодежь не в полной мере знает о системных мерах, предлагаемых для нее государством, – отметила Аида Балаева. – Сейчас мы создали в некотором роде проектный офис, позволяющий консолидировать все усилия межведомственного взаимодействия в этой сфере. На его базе будет сформирован единый информационный материал, способный дать молодому казахстанцу представление обо всех государственных программах и продуктах, которыми он может воспользоваться. Это возможность профессиональной переподготовки, получения образования на грантовой основе. Одним словом, речь идет об объединении в единый информационный пакет продуктов, которые предоставляет каждое министерство в отдельности.

Второе направление – создание возможностей. Третье – воспитательная, идеологическая работа.

– И в этом направлении большое внимание мы уделили казахстанской армии. На основании всех этих задач планируем сделать информационный курс для молодых бойцов, чтобы, помимо опыта воинской службы, у них были социальные, культурно-духовные и профессиональные ориентиры для начала своей жизни после армии. Предлагаю объединить наши усилия в этом деле, – призвала Аида Балаева участников встречи.

Чтоб быть гордым за страну

Хэдлайнерами интенсива по нациестроительству и общенациональной идентичности стали политолог Эдуард Полетаев и общественный деятель Канат Нуров, выступившие с докладами и ответившие на вопросы из зала. Модератором выступил директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев.

– Формирование общенациональной идентичности – одна из важнейших задач Казахстана, реа­лизующего соответствующую политику в контексте культурного и языкового многообразия, – начал свой доклад директор ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

Термин «общенациональная идентичность», по его словам, означает осознание причастности человека к сообществу граждан конкретного государства. Это лояльность населения к государству, патриотизм, эмоциональная привязанность к Родине, отождествление себя с другими гражданами, общие язык, ментальность, социокультурные ценности, нормы поведения, готовность к активному участию в реализации планов страны, чувство гордости за нее.

В мире происходит отказ от однополярности, моноцентризма. Толерантное соединение разного заметно в позиционировании стран, культур, народов и даже отдельных индивидов.

В Казахстане задача формирования общенациональной идентичности остается приоритетной в течение многих лет.

– Многообразие этнических групп, имеющих длительный опыт совместного существования, расценивается как конструктивная основа для формирования идентичности. Использование информационных, культурных каналов для продвижения этой идеи должно стать важным механизмом ее укрепления. Единая нация должна образовать новое качественное состояние общества, несводимое к механическому объединению этносов, – отметил политолог.

По мнению Эдуарда Полетаева общеказахстанская идентичность способна сформироваться на основе воспринимаемого большинством граждан и обращенном в будущее политическом проекте Нового, Справедливого Казахстана.

Президент Aspandau Academy Канат Нуров в свою очередь подчеркнул: идентичность этноса как культурно-бытовой общнос­ти естественна, она идет от природы и не имеет географических границ. При этом строительство нации как политического образования искусственно и имеет государственные границы. Эти два противоположных начала должны составлять ключевое единство в этнонациональной политике, а не игнорировать или уж тем более не подавлять друг друга.

– Наличие феномена и термина «казахстанская нация» не отменяет титульную национальность казахов. Подлинный интернационализм, в отличие от космополитизма, предполагает и гражданский, и национальный патриотизм как стремление любой нации и национальности к административно обособленному существованию и сохранению самобытности своей культуры в продолжающемся процессе глобализации информационного общества. Мы не можем просто сказать, что в Казахстане не существует больше никаких национальностей, кроме титульной. Логически Казахстан – это страна казахов, с этим никто не спорит. Но казахстанец – это прежде всего гражданин Казахстана и только потом казах, русский или кореец. Поэтому нельзя феномены казахстанского гражданства и казахской национальности терминологичес­ки отождествлять, по крайней мере – на официальном уровне, – сказал он.

В плане межэтнического согла­сия, по мнению Каната Нурова, в Казахстане все и так идет неплохо. Мы добились построения казахского национального государства.

Канат Нуров считает, что нужно создавать новую казахстанскую нацию с общегражданской национальной идентичностью, в основе которой лежит этническая культура казахов как титульной национальности. На фоне разразившегося в мире геополитического шторма стала ясна стратегическая роль гражданской идентичности как критически важного ключевого фактора национального единства.

Успешному строительству гражданской нации в Казах­стане должны способствовать не только великостепные традиции открытой для общения свободы, но и сознательная государственная политика интеркультурализма.

– Принцип «единство в многообразии», заявленный Президентом, не только научно обоснован, но и должен стать высшей культурной ценностью в духовной жизни нашей светской нации, – считает общественный деятель. – Сегодня любая личность должна быть открыта к глобальному обмену информацией, общению и самосовершенствованию. Это действительно тот элемент этнической культуры титульной национальности, который вполне подойдет в качестве общеграж­данской национальной идеи.

Тонкие материи

Еще одно обсуждение в рамках первого дня XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана было посвящено региональным аспектам этнополитики. Это секционное заседание также было организовано в формате, обозначенном организаторами как «интенсив», что подразумевало минимум докладов⁄отчетов и максимум вопросов⁄ответов, интерактива, живого общения.

Участникам такой подход пришелся, очевидно, по вкусу – чтобы высказаться по наболевшей теме, задать конкретный вопрос, озвучить инициативу или предложение, поделиться опытом, делегаты сессии записывались в очередь.

Модерировал интенсив Галым Шойкин, председатель Комитета по развитию межэтничес­ких отношений Министерства информации и общественного развития.

Начиная встречу, он обозначил пул вопросов, составивших повестку интенсива. Так, он предложил обсудить, как эффективно выстроить прог­нозно-аналитическую работу в межэтнической сфере, чтобы своевременно выявлять риски и вырабатывать превентивные меры по решению имеющихся проблем. Как правильно организовывать информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам межэтнической интеграции, формирования гражданских ценностей, казахстанской идентичности в нашем обществе. Как лучше выстраивать взаимодействие госорганов с этнокультурными объединениями и другими структурами АНК, чтобы максимально эффективно использовать их потенциал. Какие новые подходы нужны в информационной работе, чтобы лучше способствовать профилактике ксенофобии и языка вражды. Как обеспечить превенцию меж­этнических конфликтов.

Первым на интенсиве выступил Еркин Уйсимбаев, замес­титель акима Жамбылской области – одного из самых полиэтничных регионов страны.

– На ежеквартальной основе проводятся социологические исследования с охватом всех районов и областного центра. Результаты мониторинга позволяют выявить слабые места в этнополитике для осуществления профилактической работы. По итогам социсследований, проведенных в первом квартале этого года, 93,7% жителей области оценили отношения между различными этносами как умеренные и благоприятные. В качестве предложения МИОР: подключите к этой работе Институт прикладных этнополитических исследований в части обмена опытом и обучения наших сотрудников с выездом в регионы либо организации обучаю­щих курсов в Астане. Это усилит качество прогнозно-аналитичес­кой работы в межэтнической сфере, придаст ей единобразие. Мы сможем свое­временно выявлять риски, – предложил Еркин Уйсимбаев.

Комментируя выступление, Галым Шойкин особо обратил внимание участников интенсива на проект «Мир и согласие», который в свое время был рекомендован к реализации во всех регионах страны, и там, где его взяли на вооружение, он показал хорошую эффективность.

Суть проекта заключается в том, что все структуры местной исполнительной власти должны постоянно держать руку на пульсе всего, что происходит в регионе, – даже в самых отдаленных его уголках, для чего представители управлений и департаментов должны выезжать на места, встречаться с людьми, изучать состояние дел в той или иной сфере.

– Почему это важно для меж­этнической ситуации? Любая проблема социального характера может перейти в межэтническую плоскость, если ее не решать, – подчеркнул глава комитета МИОР. – Проблемы, которые, как правило, возникают из-за бытовых вопросов, социальной, экономической неустроенности, зачастую политизируются, возникают спекуляции, когда говорится о некоем этносоциальном неравенстве. Поэтому так важно все вопросы на местах решать. И мы рекомендуем во всех областях такую практику применять. Более того, по итогам таких поездок формируется карта этно-социальной напряженности, куда заносятся все проблемы, мешающие формировать мир и согласие среди граждан.

Следующим спикером стала тренер-медиатор Гульмайдан Урозбаева, рассказавшая о принципах подготовки этномедиаторов и переговорщиков, а также о важности организации широкого обучения навыкам медиативного подхода к урегулированию конфликтов.

Затем настало время «свободного микрофона». Делегаты сессии, приехавшие в Астану из всех регионов страны, поднимали на интенсиве самые разные вопросы, входящие, так сказать, в «зону ответственности» АНК. Рассказывали об имеющемся опыте деятельности. Делились мнениями о том, в каком нап­равлении должна развиваться ассамблея.

В частности, большое внимание участники интенсива уделили вопросу улучшения условий для изучения государственного языка, чтобы он действительно уже в ближайшем будущем стал языком межнационального общения. В том числе, например, говорилось о важности разработки более эффективных прог­рамм не только для детей, но и для взрослых. Поднималась тема повышения доступности детской литературы на казахском языке.

Еще в самом начале интенсива Галым Шойкин подчеркнул, что все просьбы, рекомендации и предложения, озвученные в ходе обсуждения, фиксируются. Будут подготовлены протоколы встречи, которые войдут в пакет итоговых документов XXXII сессии АНК. Их возьмут в работу для дальнейшей реализации на практике.