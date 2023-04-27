Новая формула казахстанского патриотизма

Средства иностранцев-нерезидентов в банковской системе Казахстана выросли более чем в три раза
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В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
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Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
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