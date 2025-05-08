Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На портале eLicense.kz появилась функция автоматического переоформления разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz

При смене наименования юридического лица или ФИО больше не требуется подавать заявление на переоформление. Достаточно ответить на полученное SMS-уведомление от 1414, после чего система самостоятельно обновит данные и оформит новый документ.

«Для получения услуги достаточно дождаться SMS-уведомления и подтвердить его, после чего система выполнит все необходимые процедуры без участия заявителя. В случае необходимости дополнительной информации пользователи могут обратиться в службу поддержки портала. Автоматическое переоформление доступно для Государственной регистрации пестицидов и аттестации производителей и реализаторов семян», – сказано в информации.

Там же добавили, что нововведение значительно упрощает процесс, экономит время и избавляет от необходимости повторного сбора документов.

Также ранее стало известно, что бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz.