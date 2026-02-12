В ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоялиось экспертное заседание, посвященное проекту новой Конституции РК, вынесенному на референдум и опубликованному в СМИ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители академического сообщества и ведущие ученые-юристы.

В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, заместитель директора КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина, директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садуакасова, PhD, заместитель директора Института истории государства Еркебулан Жумашев, доктор юридических наук, ассоциированный профессор, декан юридического факультета Бауыржан Сматлаев.

В центре внимания участников оказались концептуальные основы документа, его ключевые положения и институциональные новации. Эксперты подчеркнули, что проект новой Конституции ставит во главу угла безопасность и защиту прав граждан, укрепление взаимного доверия между обществом и государством. Документ был охарактеризован как важнейшая гарантия единства страны, ее территориальной целостности и соблюдения прав человека.

Модератором круглого стола выступила проректор по обеспечению качества и внутреннему контролю ЕНУ Индира Рыстина. По ее словам, Казахстан сегодня переживает исторический этап развития.

«Мы стоим на важном рубеже государственного строительства. Новая Конституция, вынесенная на референдум, это стратегический документ, определяющий будущее страны. В первой статье закреплено: «Высшей ценностью государства являются человек, его жизнь, права и свободы». Именно поэтому конституционная реформа вызвала широкий общественный отклик. На заседании Национального курултая Глава государства объявил о масштабных изменениях, открыв новый этап политической модернизации. В состав Конституционной комиссии вошли представители разных сфер, в том числе научного сообщества. Особое значение в проекте придается науке, образованию, культуре и инновациям. В перспективе создание документального фильма о процессе подготовки каждой статьи стало бы ценным вкладом в историю Конституции», – отметила проректор.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено укреплению конституционных основ государственной власти, обеспечению баланса между ее ветвями, совершенствованию системы государственного управления, усилению верховенства права и развитию демократических институтов. Отдельным блоком обсуждались вопросы прав человека и гражданской ответственности.

Слушания прошли в формате экспертных докладов, открытой дискуссии и сессии вопросов и ответов. Участники сошлись во мнении, что конституционная модернизация - это не только обновление правового документа, но и формирование нового общественного договора, основанного на ценностях образования, инноваций и критического мышления.