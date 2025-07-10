С таким славным начинанием собравшихся поздравил заведующий секретариатом Акмолинской АНК Сабырхан Кенжебаев. Он подчеркнул важность сохранения и популяризации национального культурного наследия среди молодежи, а также вручил руководителю домбрового кружка Роману Борисовскому новенькую домбру – как символ начала нового направления творческой и просветительской дея­тельности.

К слову, Роман Борисовский – профессиональный музыкант, член ААНК. Он хорошо играет на домбре, красиво исполняет казахские пес­ни, знает с детства казахский язык и совершенствует его. Преподаватель класса баяна и аккордеона в Детской музыкальной школе, музыкант Оркестра казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова при областной филармонии, аккомпаниа­тор двух вокальных коллективов в Доме дружбы теперь будет вести и домбровый кружок. Было отмечено, что позже его сменит другой известный в облас­ти музыкант – Сарсенбай Хасенов, который занимается исследованием жизни и творчества выдающихся акынов-импровизаторов и композиторов Акана серэ, Биржан сала, Укили Ыбырая. То есть занятия в домбровом кружке обещают быть и познавательными.

Открытие домбрового кружка во Дворце общественного согласия стало частью общенационального проекта «Домбра – национальная сокровищница», призванного передать молодому поколению любовь к традициям и искусству. Посещать кружок будут около 25 мальчишек и девчонок. Впрочем, возрастных ограничений нет, отметили в адми­нистрации «Қоғамдық келісім», любой желающий научиться играть на древнем казахском инструменте может приходить на занятия.

Ярким завершением мероприятия стало выступление ансамбля домбристов «Шаттық» творческой студии «Балақай» под руководством Адиля Торегожина.