Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис, который позволит услугополучателю заранее узнать о техническом состоянии информационных систем, сообщает Kazpravda.kz

Так, в мобильном приложении «ЦОН», на сайте госкорпорации, а также на электронном табло в отделах обслуживания населения будет отображаться информация о временной недоступности получения той или иной госуслуги.

Благодаря нововведению граждане смогут заранее планировать свое посещение ЦОН.

Ранее госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новую функцию в мобильном приложении «ЦОН» - в разделе «История заявок» реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок.