Новая функция появилась в мобильном приложении «ЦОН»

Цифровизация,Госуслуги
123
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также в разделе «История заявок» реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новую функцию в мобильном приложении «ЦОН», сообщает Kazpravda.kz

Теперь услугополучатели могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение госуслуг. Для этого достаточно перейти в раздел «Услуги ЦОН» или «Услуги спецЦОН» и ввести номер своей заявки.

Кроме этого, в разделе «История заявок» реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок – документов, подтверждающих факт подачи заявления и получения услуги.
 

#ЦОН #заявки #приложение #функция

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Во главе угла – безопасность детей
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Почти 120 млрд тенге получил бюджет Казахстана по «налогу н…
Kcell стал драйвером внедрения 5G в Казахстане: 2 242 базов…
100% населения Казахстана обеспечат доступом в интернет к 2…
Объем экспорта IT-услуг значительно вырос в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]