Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новую функцию в мобильном приложении «ЦОН», сообщает Kazpravda.kz

Теперь услугополучатели могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение госуслуг. Для этого достаточно перейти в раздел «Услуги ЦОН» или «Услуги спецЦОН» и ввести номер своей заявки.

Кроме этого, в разделе «История заявок» реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок – документов, подтверждающих факт подачи заявления и получения услуги.

