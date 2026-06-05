Новая жизнь дикой природы

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Валентина Мелехова

Детеныш кулана родился этой весной в региональном Центре реинтро­дукции. Он стал седьмым по счету жеребенком,
появившимся на свет в резервате «Алтын Дала».

фото Альберта Салемгареева

Давным-давно куланы населяли Торгайскую долину, ныне входящую в состав Костанайской области. На протяжении тысячелетий они были столь же привычными в местных широтах дикими животными, как нынче, к примеру, волки. Однако в 30-х годах прошлого столетия под воздействием природных катаклизмов и дея­тельности человека млекопитающие семейства лошадиных полностью исчезли из степей Казахстана. Суровые зимы и чрезмерная охота не оставили им ни единого шанса на выживание.

Лишь спустя четверть века отечественные ученые взялись за восстановление их популяции. Первая партия куланов прибыла в нашу страну из Туркменистана в 1953-м. Шли годы, непарнокопытные осваивались и вновь стали частичкой дикой природы Казахстана. Их устойчивые популяции сформировались на двух охраняемых территориях: в заповеднике «Барсакельмес» Кызылординской области и нацпарке «Алтын-Эмель» в Жетысу. А уже оттуда этих животных стали переселять на юг Костанайщины.

Программа по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане стартовала в 2017 году. Так, в общей сложности в торгайские степи перебрались больше полусотни куланов, из которых 35 были выпущены в дикую природу.

– Около года привезенные животные содержатся в большом загоне в Центре реинтро­дукции на территории природного резервата «Алтын Дала». Практика показывает, что адаптация куланов на костанайской земле проходит вполне успешно. Об этом свидетельствует тот факт, что они регулярно дают потомство. Первый жеребенок появился на свет в загоне под наблюдением специалистов в 2021-м. За ним еще один. А этой весной родился третий. Это детеныш самки, которая прибыла в Центр реинтродукции вместе с группой куланов в сентябре прошлого года из национального парка «Алтын-Эмель». Кроме того, известно как минимум о четырех жеребятах, появившихся на свет уже в дикой природе после выпус­ка животных, – рассказывает руководитель Центра реинтро­дукции диких копытных Альберт Салемгареев.

Жеребенка кулана, родившегося около месяца назад, вместе с матерью и еще 19 красно­книжниками, временно поселившимися в прошлом году в этом центре, выпустят на просторы заповедного фонда в начале августа. А уже в сентябре в загоне резервата «Алтын Дала» начнут обживаться новые особи. Их привезут из нацпарка «Алтын-Эмель».

Несмотря на то что логистика транспортировки куланов из Кызылординской области в Костанайскую гораздо удобнее, ввозят их все же из жетысуского региона. Это обусловлено организационными моментами. В заповеднике «Барсакельмес» слишком тяжелый ландшафт для поимки краснокнижников, да и численность их там гораздо меньше. Впрочем, в 2019 году куланов привозили и из Кызылорды. Но просчитав все плюсы и минусы, от этого варианта решили отказаться. А ведь в этом случае транспорт­ное плечо сокращается почти на 1 тыс. км.

Осенью краснокнижников привезут в торгайские степи из области Жетысу. Их доставят наземным транспортом в специальных контейнерах. Впервые эта практика была обкатана в 2024 году, она показала свою эффективность. Раньше куланов перевозили только воздушным транспортом, что ограничивало возможности переселения крупных групп. При разработке наземной транспортировки был учтен имеющийся опыт, а конструкции контейнеров созданы по примеру южноафриканской компании, которая много лет занимается перевозкой габаритных животных.

#регионы #Костанайская область #Кулан #детеныш

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