Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Новое постановление подписал главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Kazpravda.kz.
Так, согласно документу, в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года No 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ No67) внесены следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1) пункта 6-1 ПГГСВ No67 изложить в следующей редакции: «1) ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:
объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры,СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);
объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);
объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;
медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;аптечных организаций;
объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);
организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);
объектов связи и телекоммуникаций; »;
2)подпункт 1) пункта 6-2 ПГГСВ No67 изложить в следующей редакции:
«1) в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);»;
3)подпункт 1) пункта 13 ПГГСВ No67 изложить в следующей редакции:
«1) круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах мира и Республике Казахстан;»;
4)подпункт 7) пункта 13 ПГГСВ No67 исключить;
5) в п риложении 23 к ПГГСВ No67 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заключительная дезинфекция в очагах COVID-19 проводится филиалами НЦЭ при регистрации случаев в детских дошкольных учреждениях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, учебных заведенияхинтернатного типа.»;
6) в п риложении 24 к ПГГСВ No67 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В регионах, с повышенным уровнем регистрации заболеваемости COVID-19 (в красной зоне), приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС, МВД и в организациях за пределами учреждений, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 пр и наличии документального подтверждения»;
7) приложение 32 к ПГГСВ No67изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
8) в приложении 33 к ПГГСВ No67 подпункт 2) пункта 13, пункты 16, 17 раздела IІI.исключить;
9) в приложении 33 к ПГГСВ No67 пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Филиалом НПЦСЭЭМ НЦОЗ в целях обеспечения качества лабораторных исследований COVID-19 проводятся межлабораторные сличительные испытания (профессиональное тестирование), в том числе с сотрудничающей лабораторией ВОЗ, согласно требованиям стандарта ISO 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации», а также рекомендаций ВОЗ по организации Национальных программ внешней оценки качества.»;
10)в п риложении 33 к ПГГСВ No67 пункт18 изложить в следующей редакции:
«18. Внешняя оценкакачества (межлабораторные сличительные испытания (профессиональное тестирование) проводится для лабораторий, осуществляющих тестирование с эпидемиологической целью, профилактической целью и в рамках эпидемиологического надзора.».
2. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года No 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (далее – ПГГСВ No68) следующие изменения: 1) подпункт 9) пункта 2 ПГГСВ No68 изложить в следующей редакции:
«9)разрешение индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;»;
2) подпункт 10) пункта 2 ПГГСВ No68 исключить.
3. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года No 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ No59) следующее изменение:
в приложении 6 к ПГГСВ No59 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан(за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии Справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП).
После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар.».
4. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года No 28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ No59) следующее дополнение:
в приложении 1 к ПГГСВ No28 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2020 года No ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок» (далее – Приказ No ҚР ДСМ-146/2020 от 21.10.2020 года).
Справку о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом диагноз указывается по согласию пациента.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.
Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов
