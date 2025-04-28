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Уточняется, что сейсмособытие зафиксировали в 44 км к юго-западу от турецкого города Элязыг, в котором проживает 298 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В восточном районе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 27 апреля сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие зафиксировали в 44 км к юго-западу от турецкого города Элязыг, в котором проживает 298 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, на прошлой неделе, AFAD сообщил о землетрясении в Стамбуле магнитудой 6,2 балла.

Напомним, шестого февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Власти назвали это «катастрофой века», жертвами землетрясений тогда стали более 50 тысяч человек, не менее 107 тысяч получили ранения.