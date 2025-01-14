Нового депутата Мажилиса зарегистрировали в ЦИК РК

Им стал Асылбек Нұралин

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о регистрации депутата Мажилиса Нұралина А.Ж., сообщает Kazpravda.kz

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления № 27 Бюро Общественного объединения «Народная партия Казахстана» от 23 декабря 2024 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1. Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения «НПК» Нұралину Асылбеку Жамашұлы.

2. Зарегистрировать Нұралина Асылбека Жамашұлы депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

3. Вручить Нұралину Асылбеку Жамашұлы соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Асылбеку Жамашұлы, пожелал ему дальнейших успехов в работе в составе депутатского корпуса.