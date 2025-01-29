Новорожденной в Шымкенте провели две операции

Малышка весом 2 100 граммов родилась в тяжелом состоянии и была переведена в отделение интенсивной терапии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Врачи диагностировали у нее врожденный порок сердца, сердечную недостаточность II степени, язвенно-некротический энтероколит и врожденную кишечную непроходимость.

Операции были проведены при участии детского хирурга и кардиохирурга. Девочка, родившаяся на 34-й неделе с помощью кесарева сечения, также имела внутриутробную инфекцию и гемолитическую болезнь новорожденного.

На данный момент ребенок находится под наблюдением специалистов. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Неонатальные хирургические операции в перинатальном центре начали проводить с 2024 года. За это время сложные операции были сделаны более чем 40 новорожденным с врожденными пороками внутренних органов.

«В 2024 году в Шымкенте родилось 29 124 ребенка, из них 8 973 появились на свет именно в нашем центре. В этом году мы усилили материально-техническую базу: приобрели высокотехнологичный аппарат для проведения пренатального УЗИ-скрининга, а также оборудование для проведения скрининга в условиях дневного стационара», — рассказала главный врач центра Гульбану Сыздыкова.

По ее словам, в 2024 году акушеры-гинекологи, неонатологи и реаниматологи прошли обучение за рубежом. В результате принятых мер младенческая смертность снизилась в 1,5 раза, а ранняя неонатальная смертность – почти в 2 раза.

Среди достижений центра также открытие отделения госпитальной фармации, соответствующего международным стандартам. Основной задачей этого проекта является своевременное и качественное приготовление и распределение лекарств, их учет и рациональное использование.