Новоселье у учителей

Общество
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Серик Кабдулов

Благодаря Дорожной карте по привлечению высококвалифицированных кадров в регионы, разработанной Министерством просвещения, несколько педагогов приехали в Атыраускую область, где получили жилье.

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В преддверии Дня Независи­мости учителя региона справили новоселье. Однако для этого ими сначала был пройден конкурс.

Так, путевку в Атырау получил учитель математики школы-гимназии № 41 им. А. Кекилбаева Ержан Егимбай из Западно-Казахстанской области.

– Я не знал всех подробностей конкурса, поэтому в прошлом году мне не удалось принять участие. На этот раз я подготовился, сдал тест и написал эссе. И меня пригласили на собеседование с представителями минис­терства, – рассказал он.

По соседству с ним теперь будет жить педагог Гульжан Борамбаева, также из ЗКО. Она тоже прошла тест и теперь будет работать в Атырау.

– Слышала, что этот проект стартовал в прошлом году. Очень рада новому жилью. Думаю, это большая поддержка для учителей. Проект придаст развитие сфере образования. Специалисты министерства указали четыре области, где не хватает педагогов. Среди них – Атырау, – отметила Гульжан Борамбаева.

Напомним, что проведенный анализ качества образования в стране показал значительный разрыв по областям. Алматинская, Атырауская, Мангистауская и Туркестанская области оказались в числе наиболее нуждающихся в привлечении лучших педагогов и выпускников вузов. Решить проблему должна помочь «дорожная карта». Согласно Национальной образовательной базе данных, в этих областях требуется около 2 000 педагогов. Значительная потребность в учителях русского языка и литературы, начальных классов, математики, биологии, информатики, английского языка.

– Для привлечения учителей созданы координационные советы при областных управлениях образования, а также конкурсная комиссия при министерстве. Для трудоустройства на вакантные рабочие места претенденты прошли тестирование, собеседование. В специальной программе предусмотрен комплекс мер, направленных на поддержку учителей. В частности, установлены стимулирующие выплаты в размере 150% от должностного оклада, в том числе повышение зарплаты, возмещение арендной платы за жилье и расходов на коммунальные платежи, – пояс­нил руководитель областного управления образования Ерлан Сламбеков.

#жилье #Атырау #учителя #новоселье #День независимости

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