Новоселье у учителей Общество 16 декабря 2023 г. 1:00 14 Серик Кабдулов Благодаря Дорожной карте по привлечению высококвалифицированных кадров в регионы, разработанной Министерством просвещения, несколько педагогов приехали в Атыраускую область, где получили жилье. фото автора В преддверии Дня Независимости учителя региона справили новоселье. Однако для этого ими сначала был пройден конкурс. Так, путевку в Атырау получил учитель математики школы-гимназии № 41 им. А. Кекилбаева Ержан Егимбай из Западно-Казахстанской области. – Я не знал всех подробностей конкурса, поэтому в прошлом году мне не удалось принять участие. На этот раз я подготовился, сдал тест и написал эссе. И меня пригласили на собеседование с представителями министерства, – рассказал он. По соседству с ним теперь будет жить педагог Гульжан Борамбаева, также из ЗКО. Она тоже прошла тест и теперь будет работать в Атырау. – Слышала, что этот проект стартовал в прошлом году. Очень рада новому жилью. Думаю, это большая поддержка для учителей. Проект придаст развитие сфере образования. Специалисты министерства указали четыре области, где не хватает педагогов. Среди них – Атырау, – отметила Гульжан Борамбаева. Напомним, что проведенный анализ качества образования в стране показал значительный разрыв по областям. Алматинская, Атырауская, Мангистауская и Туркестанская области оказались в числе наиболее нуждающихся в привлечении лучших педагогов и выпускников вузов. Решить проблему должна помочь «дорожная карта». Согласно Национальной образовательной базе данных, в этих областях требуется около 2 000 педагогов. Значительная потребность в учителях русского языка и литературы, начальных классов, математики, биологии, информатики, английского языка. – Для привлечения учителей созданы координационные советы при областных управлениях образования, а также конкурсная комиссия при министерстве. Для трудоустройства на вакантные рабочие места претенденты прошли тестирование, собеседование. В специальной программе предусмотрен комплекс мер, направленных на поддержку учителей. В частности, установлены стимулирующие выплаты в размере 150% от должностного оклада, в том числе повышение зарплаты, возмещение арендной платы за жилье и расходов на коммунальные платежи, – пояснил руководитель областного управления образования Ерлан Сламбеков. #жилье #Атырау #учителя #новоселье #День независимости