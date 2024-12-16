Новоселья в Жосалы Итоги года 16 декабря 2024 г. 7:30 13 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области В Кармакшинском районе сданы первый в регионе центр «Руханият» и новые жилые дома фото Багдата Есжанова Поздравляя земляков с открытием в поселке Жосалы центра «Руханият», аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что в регионе 2024-й объявлен Годом духовности, реализуется ряд крупнейших проектов. – Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, духовное развитие страны напрямую связано с национальным духом, – подчеркнул глава региона. – Нам необходимо популяризировать нашу культуру, сохранить национальное самосознание. Для этого в области построены центры «Анаға тағзым», «Отбасы орталығы», многофункциональный Центр искусств, Дом жырау, созданы симфонический оркестр, театр «Жастар», инклюзивный театр. В следующем году откроем новое здание областного историко-краеведческого музея. В 2024-м во всех семи районных центрах начато строительство центров «Руханият», в которых будут объединены библиотеки, залы бракосочетания, архивы, молодежные центры, дома ветеранов, советы матерей... Суть концепции заключается в том, чтобы в одном месте сосредоточить учреждения, оказывающие различные услуги, оптимизировать административные расходы и сэкономить бюджетные средства. Задача центров – популяризация национальных духовных ценностей, обычаев и традиций, истории страны и родного края. До конца текущего года центры «Руханият» откроют в пяти районных центрах, остальные два – в марте 2025-го. В новом микрорайоне райцентра Кармакшинского района – Жосалы – аким области вручил собственникам ключи от 53 новых жилых домов на 106 квартир, построенных для семей из категории социально уязвимых слоев населения. Поздравляя новоселов, Нурлыбек Налибаев остановился на достижениях строительной отрасли региона. При поддержке Президента, Правительства в регионе идет интенсивное жилищное строительство. В 2024-м на возведение домов и приобретение готовых квартир у частных застройщиков было выделено 39 млрд 100 млн тенге, по итогам года будет выдано более 2 500 квартир. В рамках нацпроекта ведется строительство 21 жилого дома на 1 154 квартиры. Для граждан из социально уязвимых слоев населения планируется приобрести 1 819 квартир, а для проживающих в аварийных домах – 135 квартир. Всего за последние два года решен вопрос жилья 17 тыс. жителей, объем жилищного строительства в регионе вырос на 126%. Во время встречи с местными жителями Нурлыбек Налибаев поделился планами, выслушал мнения и предложения сельчан, ответил на интересующие их вопросы. Было отмечено, что с каждым годом растет бюджет Кармакшинского района. В 2024-м он достиг 17 млрд 825 млн тенге и по сравнению с прошлым годом вырос на 25%. Эти средства направлены на решение актуальных проблем жителей района: ремонтируются автомобильные дороги, газифицируются села, реализуются проекты по обеспечению качественной питьевой водой населенных пунктов, в том числе и города Байконыра. Также на торжественных церемониях благодарственными письмами акима области отмечены ветераны труда района и представители подрядных компаний. #жилье #новоселье #поселок #Руханият #Жосалы