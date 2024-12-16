Новоселья в Жосалы

Поздравляя земляков с открытием в поселке Жосалы центра «Руханият», аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что в регионе 2024-й объявлен Годом духовности, реализуется ряд крупнейших проектов.

– Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, духовное развитие страны напрямую связано с национальным духом, – подчеркнул глава регио­на. – Нам необходимо популяризировать нашу культуру, сохранить национальное самосознание. Для этого в области построены цент­ры «Анаға тағзым», «Отбасы орталығы», многофункциональный Центр искусств, Дом жырау, созданы симфонический оркестр, театр «Жастар», инклюзивный театр. В следующем году откроем новое здание областного историко-краеведческого музея.

В 2024-м во всех семи районных центрах начато строительство центров «Руханият», в которых будут объединены библиотеки, залы бракосочетания, архивы, молодежные центры, дома ветеранов, советы матерей... Суть концепции заключается в том, чтобы в одном месте сосредоточить учреждения, оказывающие различные услуги, оптимизировать административные расходы и сэкономить бюджетные средства. Задача центров – популяризация национальных духовных ценнос­тей, обычаев и традиций, истории страны и родного края. До конца текущего года центры «Руханият» откроют в пяти район­ных центрах, остальные два – в марте 2025-го.

В новом микрорайоне райцент­ра Кармакшинского района – Жосалы – аким области вручил собственникам ключи от 53 новых жилых домов на 106 квартир, построенных для семей из категории социально уязвимых слоев населения. Поздравляя новоселов, Нурлыбек Налибаев­ остановился на достижениях строительной отрасли региона.

При поддержке Президента, Правительства в регионе идет интенсивное жилищное строи­тельство. В 2024-м на возведение домов и приобретение готовых квартир у частных застройщиков было выделено 39 млрд 100 млн тенге, по итогам года будет выдано более 2 500 квартир. В рамках нацпроекта ведется строи­тельство 21 жилого дома на 1 154 квартиры. Для граждан из социально уязвимых слоев населения плани­руется приобрести 1 819 квартир, а для проживающих в аварийных домах – 135 квартир. Всего за пос­ледние два года решен вопрос жилья 17 тыс. жителей, объем жилищного строительства в регионе вырос на 126%.

Во время встречи с местными жителями Нурлыбек Налибаев поделился планами, выслушал мнения и предложения сельчан, ответил на интересующие их вопросы. Было отмечено, что с каждым годом растет бюджет Кармакшинского района. В

2024-м он достиг 17 млрд 825 млн тенге и по сравнению с прошлым годом вырос на 25%. Эти средства направлены на решение актуальных проблем жителей района: ремонтируются автомобильные дороги, газифицируются села, реализуются проекты по обеспечению качественной питьевой водой населенных пунктов, в том числе и города Байконыра.

Также на торжественных церемониях благодарственными письмами акима области отмечены ветераны труда района и представители подрядных компаний.