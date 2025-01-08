Новую концепцию профессиональной ориентации запустят в Казахстане

С учетом потребности регионов в кадрах во всех областях будет разработан «Атлас новых профессий»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства сообщил, что в рамках поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева согласно объявленному «Году рабочих профессий» разработан план мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Он отметил, что при правительстве создана комиссия, принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования, во всех 20-и регионах утверждены планы по повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров, усилению взаимодействия с работодателями.

Министр также сообщил, что в рамках этой работы будет запущена новая концепция профессиональной ориентации. Он отметил, что для системного развития работы в этом направлении с учетом потребности регионов в кадрах во всех областях будет разработан «Атлас новых профессий».

«Новые подходы профориентационной работы позволят учащимся узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. С этой целью будет усилена профориентационная служба в школах, что позволит полностью охватить учащихся профессиональной диагностикой», — подчеркнул Гани Бейсембаев.

Отмечено, что при сотрудничестве предприятий и колледжей в 1 тыс. школах будут открыты профильные классы. Будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей.