Новые археологические памятники нашли в Акмолинской области

История, Наука
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Уникальное каменное изваяние в Сандыктауском районе нашли местные пожарные. Они обнаружили его во время рейдов в лесном массиве вблизи села Балкашино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео

С таким памятником они встретились впервые, признаётся начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Асет Жангожин.

«Сотрудники ПЧ-17, командир отделения и пожарный-спасатель, при проведении профилактических мероприятий с гражданами обнаружили на камне в лесном массиве изображение лица. Они сделали фотографию и передали мне. Я оповестил руководителя отдела культуры и руководителя музея Сандыктауского района», - рассказал главный спасатель района Жангожин.

Подобный памятник встречается в регионе впервые. Об этом заявили ведущие археологи страны, которые сразу же прибыли в Сандыктауский район. Они изучили изображения на камне и провели осмотр местности, но сказать с точностью к какому периоду или культуре относится памятник, пока не могут. Возможно это наследие эпохи бронзы или раннего железного века, говорит археолог Сергей Ярыгин.

«Памятник действительно уникальный. Это памятник монументального искусства, на котором изображено человеческое лицо с выразительно проработанными анатомическими деталями: два глаза, нос, ярко выраженные губы и хорошо очерченный овал лица. Подобные изображения встречаются в эпоху бронзы на территории Центральной Азии и Восточной Европы, а схожие типы можно найти в раннем железном веке в Южной Сибири, вплоть до гунн-сарматского периода», - говорит ведущий научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Сергей Ярыгин.

Другую точку зрения выдвигает Данияр Тлеугабулов, который занимается исследованием древних памятников в регионе. Учёный предполагает, что каменное изваяние относится к тюркскому периоду.

«Возможно, это центральная часть храма или какого-то святилища. Это так называемый идол, Бог, которому они поклонялись. Соответственно, вся эта территория является сакральным место, и необходимо провести его полное обследование. К сожалению, здесь существует значительное антропогенное загрязнение, и на первый взгляд очень сложно что-то сказать. Необходимы дальнейшие исследования», - отмечает научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва Данияр Тлеугабулов.

В Сандыктауском районе продолжаются археологические раскопки. В курганах эпохи бронзы учёным удалось найти посуду из керамики и тазобедренную кость. Фрагменты керамики передали для изучения на кафедру ядерной физики одного из вузов страны, говорит руководитель экспедиции Жасулан Укеев.

«Сейчас мы исследуем могильник «Сандыктау-3». В целом, мы выявили 158 курганов эпохи бронзы, о которых ранее было неизвестно. Там есть и известные в отечественной археологии курганы «с усами» периода раннего железного века. Есть и в этом районе целое древнее поселение, но его точное местоположение неизвестно», - сообщил директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.

По словам археологов, именно в Сандыктауском районе представлено множество курганов, которые относятся к разным периодам и культурам. Они представляют собой целый археологический комплекс. Это в свою очередь подтверждает, что эта территория была заселена ещё несколько тысячелетий назад, добавил телеканал.

 

#история #памятники #археологи

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