Новые беспилотники протестировали в армии Казахстана

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

На базе воинской части Сил воздушной обороны прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил представителями казахстанских предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, это один из примеров деятельности ведомства, направленной на реализацию задачи по развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса, поставленной президентом в послании народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана». Тогда на запрос Минобороны об изготовлении беспилотных летательных аппаратов откликнулись сразу несколько казахстанских компаний, входящих в состав ОПК страны.

Для оценки соответствия БПЛА летно-техническим требованиям была создана комиссия. В ее состав вошли офицеры Департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генерального штаба и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места – поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет.

– Эти беспилотники создали отечественные производители, причем за короткое время. Результат их работы мы смогли наглядно увидеть и оценить. Конечно, требуются доработки. И, тем не менее, начало хорошее, – отметил офицер Департамента развития и применения беспилотных авиационных систем Генерального штаба Вооруженных сил полковник Ержан Жакашев.

Отечественные компании-производители постарались учесть все требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего облуживания и модернизации.

– У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели. Считаю, что они будут положительно оценены специалистами Вооруженных сил, – сказал представитель производителя Айбек Ахыш.

По завершении испытаний члены комиссии дали разработчикам отечественных БПЛА рекомендации по доработке и дополнению представленных моделей беспилотников.