Президент обратился с Посланием народу Казахстана. Не по традиции – осенью, а в марте.

И этому есть объяснение. Новый Казахстан – не просто востребованная тема, а веление времени. Несмот­ря на корректную и осторожную во всех смыслах риторику относительно недавнего прошлого, впервые прозвучало определение «застой». А значит, откладывать оглашение очередного пакета реформ нет никакой возможности.

Да, сегодня есть и другие мнения: перемены могли бы быть куда более решительными, а действия – энергичными. Возможно. Но нельзя забывать, что это во многом и есть примета нового времени. В суперпрезидентской республике такое было допустимо. Сейчас – уже нет. И нет никаких причин гнать вперед колесо реформ, понимая: способы их реализации будут противоречить обозначенным целям.

Очевидно, что все сказанное можно и нужно реализовать. И это будет сделано. Просто эволюция требует времени. А революцию, хоть в чем-либо, видеть не хочется. Можем просто не вывезти. Какой бы ни была жажда стремительно измениться.

Времена исключительные. В 2022-м

не было ни одного дня, который не принес бы новостей. Интересных, порой колких, но таких, по которым через несколько лет эти самые «новые дни» можно будет препарировать и раскладывать по полочкам.

Пока новизна ощущений сильнее даже самых больших опасений. В таком марте хочется жить и созидать. Символично, что именно три года назад, 1 марта 2019 года в 19.00 Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Главы государства. Тогда представить, что новое Послание нового Президента будет именно таким, было просто невозможно. Теперь, кажется, возможно все.

Нет иллюзий, что эра благоденствия наступит в один момент. Нужно время. Пусть Ashyq и отменили, но распространяется это только на «зеленые» и «желтые» зоны. Риск, что все вернется, включая Ashyq, никуда не делся. Два года в компании с «короной», несомненно, нас изменили, и время, проведенное на изоляции, еще даст о себе знать. Не только пробелами в образовании, травмами, но и болью потерь. Тем, что сложно забыть.

Как не стереть из памяти и очереди за сахаром. Воспоминания о тяжелых временах через поколения заставляют людей сметать с полок товары, опасаясь голода. Казалось бы, сахар к этому отношения не имеет, но истерия продолжается. Голодать, недоедать, экономить и совершать героические поступки, чтобы добыть что-нибудь вкусное… Это в коллективном анамнезе нашего общества – неприятная общая травма.

Собственно, как и с валютой. Пожалуй, впервые в истории доллары продаются по объявлениям на интернет-платформах. Выглядит дико. Можно старый холодильник в интернете купить или велосипед. Но доллары... Пришлось даже Нацбанку выступить с официальным заявлением, напомнив, что любые обменные операции через нелегальных посредников являются незаконными. Это не просто риск нарваться на фальшивомонетчиков, но и административная, уголовная ответственность.

На фоне установленного запрета на вывоз золота и валюты, превышающей эквивалент 10 000 долларов, валютная лихорадка не уступает сахарной. Сладкий запас такую пилюлю подсластить никак не сможет.

Позитив следует искать не в долларах или стратегических запасах. Шанс измениться к лучшему – вот что важнее. И для начала нужно просто отказаться от вредных привычек прошлого. Чтобы март принес не только долгожданное весеннее обновление, но и позволил начать уверенное движение к новому Казахстану.