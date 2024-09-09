Новые дома построили для пострадавших от паводка сельчан Актюбинской области

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Актюбинской области продолжается работа по обеспечению жильем людей, пострадавших от паводка. 21 семья в селе Кумсай Темирского района переехала в свои новые дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Актюбинской области

Трехкомнатные дома площадью 80 квадратных метров были построены на возвышенности села. Место строительства определили сами жители.

Депутаты областного и районного маслихатов, аким Темирского района Саламат Аманбаев, представители компании-подрядчика приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей и поздравили кумсайцев с новосельем. Каждому из них подарили на новоселье бытовую технику.

«Когда мы в первый раз приехали в это село сразу после паводка, мы увидели отчаяние и страх в глазах людей. Сколько жителей осталось без крова. Аналогичная ситуация произошла и в других регионах страны. В это время среди народа находились глава государства, акимы областей, акимы районов. Людей волновал вопрос: «Что нам делать и куда идти?» И вот настал счастливый день: вы переезжаете в новые дома. Пусть в ваших домах будет только радость»,- сказал депутат областного маслихата Боран Избасов, приехавший поздравить сельчан со знаменательным днем.

В Темирском районе во время весенних паводков были затоплены 98 домов в селах Шубаркудык, Кумсай, Енбекши, Шитубек. После технического осмотра и проведенной оценке ущерба выделено свыше 224 млн тенге, отремонтирован 41 дом. Кроме того, для 36 семей, чьи дома были признаны аварийными, были приобретены дома на вторичном рынке, а для 21 семьи из Кумсая построены новые дома. 63 семьи получили 26 миллионов тенге в виде денежной помощи за поврежденное имущество.

Строили дома ТОО «Мугалжар Строй» и ТОО «Tаf Company».

«Весенний паводок в этом году прошел стремительным потоком. Хочу выразить благодарность всем, кто активно участвовал в ликвидации последствий наводнения, принимал экстренные меры во время чрезвычайной ситуации в регионе и проявил терпение. Поздравляю всех новоселов с радостным событием и желаю вам счастья и благополучия в ваших новых домах», - сказал аким Темирского района Саламат Аманбаев.

Сами жители не остались в стороне и также поблагодарили всех, кто помогал им в трудный период жизни и строил дома.  

«Мы помним тот страшный день 27 марта, когда наше село Кумсай было затоплено, и мы попали в беду. К счастью, эти дни позади, и мы рады получить ключи от нашего нового дома. Выражаем благодарность руководству области, района, подрядным организациям. Дома сданы в обещанный срок, спасибо за это», - сказала жительница села Кумсай Гульзада Жумабековна.

Напомним, ранее были переданы ключи от 350 новых домов, построенных для пострадавших от наводнения в Айтекебийском, Уилском, Кобдинском, Иргизском и Мугалжарском районах Актюбинской области. Строительство остальных 129 домов близится к завершению. Кроме того, 513 семей переехали в купленные для них готовые дома. Число людей, оставшихся без крова из-за стихийного бедствия в регионе, составляло 1013 человек.

#Актюбинская область #паводки #жилье

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