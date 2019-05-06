Новые налоговые льготы введут для многодетных семей в РК с 2020 года

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В Казахстане с 2020 года предусмотрен налоговый вычет для многодетных семей, сообщает Kazpravda.kz
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"С 2020 года предусмотрен налоговый вычет для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП за каждый месяц, для каждого родителя многодетной семьи - в 12 МРП за каждый месяц, но в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенного за календарный год", – проинформировала пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.
Сообщается, что данные изменения предусмотрены статьей 347 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 25.12.2017 г. № 120-VI (Налоговый кодекс), действие которой приостановлено до 1 января 2020 года.
"Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в случае наличия у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, четырех и более несовершеннолетних детей, подтверждаемого копиями свидетельств о рождении таких детей", - отмечается в информации.
Кроме того, в ведомстве обращают внимание граждан на то, что приказом министра финансов РК от 1 февраля 2018 года №102 утверждена форма заявления физического лица о применении налоговых вычетов, которая вводится в действие с 1 января 2020 года.
"Данное налоговое заявление необходимо будет представить работодателю (налоговому агенту)", – добавили в КГД МФ РК.