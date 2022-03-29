Экономика
Новые области могут стать "точками роста" экономики Казахстана
Полонская Юлия
корреспондент

Новые области могут стать «точками роста» экономики страны и помочь преодолеть негативные последствия диспропорций регионального развития.

Нынешнее Послание Главы государства имеет особое значение для страны, поскольку выступает точкой отсчета для строительства нового Казахстана, считают в Казахстанском институте стратегических исследований.

Январские события продемонстрировали, что страна нуждается в кардинальных политических и социально-экономических реформах. И устранение территориального неравенства в этом ключе – важный инструмент эффективного проведения позитивных преобразований.

– Региональные диспропорции характерны и для развитых, и для развивающихся стран, поскольку они отражают естественное стремление бизнеса и человеческого капитала к концентрации в районах с высокой производительностью, – говорит старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская. – В Казахстане такими локомотивами развития остаются крупные финансово-экономические центры и сырьевые экспортно-ориентированные регионы, а остальные территории попадают в число аутсайдеров. Кроме того, ряд моногородов, которые сильно зависят от градообразующих предприятий, находятся в «деп­рессивном» состоянии. На фоне последствий пандемии и мировой экономической нестабильности региональное неравенство территорий будет только нарастать.

Например, как отмечает экс­перт, разрыв между регионами по объему внутреннего регионального продукта уже достиг десятикратного значения. Значительными остаются различия в уровне обеспеченности социальной инфраструктурой.

Поэтому решение Главы государства об изменении админис­тративно-территориального устройства – это переломный ­момент для развития новых регио­нов и благополучия их жителей. В Казахстане появятся три новые области. Алматинская будет разделена на две – ­Жетысускую и Алматинскую. Из Карагандинской будет выделена Улытауская, а из Восточно-­Казахстанской – Абайская.

– Хозяйственная и финансовая самостоятельность новых регионов позволит им, исходя из потребностей, формировать и использовать собственный бюджет, разрабатывать программы развития и тем самым решать инфраструктурные, производственные и социальные проблемы. В перспективе же они могут стать новыми «точками роста» экономики страны и повысить качество и уровень жизни населения, – считает Анна Альшанская.

На территории современного Улытауского района Карагандинской области расположены два моногорода – Жезказган и Сатпаев. В Жезказгане, которому предстоит стать областным центром, на протяжении 2015–2020 годов отмечалось снижение естественного прироста населения, росла отрицательная миграция. Кроме того, за период с 2016 по 2018 год отмечалось существенное снижение количества браков при одномоментном повышении числа разводов.

– В среднем порядка 50% браков в моногородах страны заканчиваются разводом. И социально-экономический фактор здесь исключать нельзя, – делится мнением руководитель отдела социологических исследований КИСИ Жанна Каримова. – Преоб­разование города в областной центр способно положительным образом сказаться на социально-экономическом развитии Жезказгана, улучшении качества жизни его жителей. Импульс к развитию должен получить и город Сатпаев.

Следует также отметить, что Карагандинская область – самый крупный по территории регион. Большие расстояния между населенными пунктами, безусловно, затрудняют управление им, считает специалист.

По словам Жанны Каримовой, перераспределение в рамках нынешней Алматинской облас­ти позволит сбалансировать территории с точки зрения чис­ленности и плотности населения. Это должно положительно отразиться на уровне обеспеченности жителей основными благами в сфере образования, здравоохранения и культуры.

– Сегодня диспропорции в этих сферах остаются существенными. Так, в разрезе регионов показатели охвата детей от 1 до 3 лет детскими садами варьируются от 13,9% в Алматы до 68% в Туркестанской области. По численнос­ти врачей всех специальностей на 10 тысяч населения разница между максимальным и минимальным значением в разрезе регионов составляет 3,3 раза, по числу больничных коек – 2 раза. Разница в количестве больниц на 1 тысячу человек доходит до 2,9 раз, театров – до 9 раз, – говорит она.

По мнению ее коллеги, старшего научного сотрудника КИСИ Бекжана Садыкова, перед администрацией новых регионов стоит сегодня задача по эффективному использованию финансовых ресурсов для повышения уровня и качества жизни. Необходимо не только реагировать на существующие запросы общества, но и обеспечить загрузку текущих производственных мощностей, организовать распределение товаров и услуг и максимально использовать трудовой потенциал. Важно повысить социально-экономические показатели.

– Новые регионы могут закрепиться в качестве специализированного поставщика товаров или услуг. Важно сосредоточиться на конкурентных и сравнительных преимуществах, «перезапустить» промышленность путем строительства новых или расширения старых мощностей и повысить эффективность регионального бизнеса. В целом важно достичь цели по комплексному развитию регионов и работать не только над текущими проблемами, но и вносить вклад в создание добавленой стоимости в долго­срочной перспективе, – считает Бекжан Садыков.

По его мнению, новым регионам нужна собственная стратегия, учитывающая все измерения развития региональных экономик и отвечающая запросам местного населения. В этом аспекте важными средствами достижения задач выступают совершенствование местного самоуправления и децентрализация.

Эксперты считают, что общест­венные деятели и неравнодушные люди могут усилить качест­во и прозрачность принятия региональных решений, а это – главное условие обеспечения самодостаточности новых регионов и динамики всей национальной экономики.

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