Экономика Новые области могут стать "точками роста" экономики Казахстана 29 марта 2022 г. 0:15 Полонская Юлия корреспондент Новые области могут стать «точками роста» экономики страны и помочь преодолеть негативные последствия диспропорций регионального развития. Нынешнее Послание Главы государства имеет особое значение для страны, поскольку выступает точкой отсчета для строительства нового Казахстана, считают в Казахстанском институте стратегических исследований. Январские события продемонстрировали, что страна нуждается в кардинальных политических и социально-экономических реформах. И устранение территориального неравенства в этом ключе – важный инструмент эффективного проведения позитивных преобразований. – Региональные диспропорции характерны и для развитых, и для развивающихся стран, поскольку они отражают естественное стремление бизнеса и человеческого капитала к концентрации в районах с высокой производительностью, – говорит старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская. – В Казахстане такими локомотивами развития остаются крупные финансово-экономические центры и сырьевые экспортно-ориентированные регионы, а остальные территории попадают в число аутсайдеров. Кроме того, ряд моногородов, которые сильно зависят от градообразующих предприятий, находятся в «депрессивном» состоянии. На фоне последствий пандемии и мировой экономической нестабильности региональное неравенство территорий будет только нарастать. Например, как отмечает эксперт, разрыв между регионами по объему внутреннего регионального продукта уже достиг десятикратного значения. Значительными остаются различия в уровне обеспеченности социальной инфраструктурой. Поэтому решение Главы государства об изменении административно-территориального устройства – это переломный момент для развития новых регионов и благополучия их жителей. В Казахстане появятся три новые области. Алматинская будет разделена на две – Жетысускую и Алматинскую. Из Карагандинской будет выделена Улытауская, а из Восточно-Казахстанской – Абайская. – Хозяйственная и финансовая самостоятельность новых регионов позволит им, исходя из потребностей, формировать и использовать собственный бюджет, разрабатывать программы развития и тем самым решать инфраструктурные, производственные и социальные проблемы. В перспективе же они могут стать новыми «точками роста» экономики страны и повысить качество и уровень жизни населения, – считает Анна Альшанская. На территории современного Улытауского района Карагандинской области расположены два моногорода – Жезказган и Сатпаев. В Жезказгане, которому предстоит стать областным центром, на протяжении 2015–2020 годов отмечалось снижение естественного прироста населения, росла отрицательная миграция. Кроме того, за период с 2016 по 2018 год отмечалось существенное снижение количества браков при одномоментном повышении числа разводов. – В среднем порядка 50% браков в моногородах страны заканчиваются разводом. И социально-экономический фактор здесь исключать нельзя, – делится мнением руководитель отдела социологических исследований КИСИ Жанна Каримова. – Преобразование города в областной центр способно положительным образом сказаться на социально-экономическом развитии Жезказгана, улучшении качества жизни его жителей. Импульс к развитию должен получить и город Сатпаев. Следует также отметить, что Карагандинская область – самый крупный по территории регион. Большие расстояния между населенными пунктами, безусловно, затрудняют управление им, считает специалист. По словам Жанны Каримовой, перераспределение в рамках нынешней Алматинской области позволит сбалансировать территории с точки зрения численности и плотности населения. Это должно положительно отразиться на уровне обеспеченности жителей основными благами в сфере образования, здравоохранения и культуры. – Сегодня диспропорции в этих сферах остаются существенными. Так, в разрезе регионов показатели охвата детей от 1 до 3 лет детскими садами варьируются от 13,9% в Алматы до 68% в Туркестанской области. По численности врачей всех специальностей на 10 тысяч населения разница между максимальным и минимальным значением в разрезе регионов составляет 3,3 раза, по числу больничных коек – 2 раза. Разница в количестве больниц на 1 тысячу человек доходит до 2,9 раз, театров – до 9 раз, – говорит она. По мнению ее коллеги, старшего научного сотрудника КИСИ Бекжана Садыкова, перед администрацией новых регионов стоит сегодня задача по эффективному использованию финансовых ресурсов для повышения уровня и качества жизни. Необходимо не только реагировать на существующие запросы общества, но и обеспечить загрузку текущих производственных мощностей, организовать распределение товаров и услуг и максимально использовать трудовой потенциал. Важно повысить социально-экономические показатели. – Новые регионы могут закрепиться в качестве специализированного поставщика товаров или услуг. Важно сосредоточиться на конкурентных и сравнительных преимуществах, «перезапустить» промышленность путем строительства новых или расширения старых мощностей и повысить эффективность регионального бизнеса. В целом важно достичь цели по комплексному развитию регионов и работать не только над текущими проблемами, но и вносить вклад в создание добавленой стоимости в долгосрочной перспективе, – считает Бекжан Садыков. По его мнению, новым регионам нужна собственная стратегия, учитывающая все измерения развития региональных экономик и отвечающая запросам местного населения. В этом аспекте важными средствами достижения задач выступают совершенствование местного самоуправления и децентрализация. Эксперты считают, что общественные деятели и неравнодушные люди могут усилить качество и прозрачность принятия региональных решений, а это – главное условие обеспечения самодостаточности новых регионов и динамики всей национальной экономики.