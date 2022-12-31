Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе

Происшествия
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Ужасную трагедию можно было предотвратить. 

Фото: Диапазон

В деле об убийстве мальчика в Актобе появились новые подробности. Выяснилось, что детей жестоко избивал отец, передает Kazpravda.kz со ссылкой телеканал КТК

Напомним, казахстанцы были потрясены убийством 4-летнего Данила Ахунова, которого искали двое суток.
По неподтвержденной информации, подозреваемым в его гибели может быть родной отец, который указал на место его захоронения.

Шокирующие детали рассказали в Доме ребенка "Умит", который Данил посещал как детский сад.

Как выяснилось, дома с детьми обращались жестоко. 

Известно, что именно отец последним видел 4-летнего сына и сообщил о его пропаже. Мужчина утверждал, что в 9 утра оставил ребенка возле подъезда, а сам поднялся в квартиру за сигаретами. Когда вернулся, мальчика уже не было. 

Погибший был одним из тройняшек. Мать отказалась от детей, когда им было два года. Малышей воспитывали в Доме ребенка "Умит", но в конце прошлого года появился биологический отец и с помощью анализа ДНК доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть всего полтора месяца.

"Он сказал, что он отец. Была проведена экспертиза ДНК, было установлено, что он отец. И он ходатайствовал о передаче детей ему. Через опеку он был восстановлен в правах, забрал детей буквально в ноябре", - рассказала главный врач Дома ребенка "Умит" Айгуль Бижанова. 

При этом тройняшки продолжали приходить в Дом ребенка как в детский сад. Правда, по словам главврача, отец уже неохотно приводил их. А в последний раз малышей видели 1 декабря, когда им как раз исполнилось четыре.

"Сотрудники нашего Дома ребенка обнаружили, что дети были избиты. Сразу была вызвана инспекция по делам несовершеннолетних. Было все это задокументировано. Были видны следы как будто бы от палок, множественные кровоподтеки. У всех троих. И на голове были, на теле множественные кровоподтеки", - поделилась Айгуль Бижанова. 

Почему органы опеки не отреагировали вовремя и не взяли семью на контроль, выяснит следствие. Брат и сестра погибшего сейчас находятся в Центре поддержки детей "Аяла". В Дом ребенка, где они провели большую часть жизни, вернуться они уже не смогут в силу возраста. В этом же центре сейчас проживает и старшая сестра тройни. У детей разные отцы. Теперь малышам будут подыскивать патронатную семью. 

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