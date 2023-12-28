Новые проекты в сфере геологоразведки реализует Казахстан совместно с корпорацией CNPC

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР). Встреча состоялась в формате видеоконференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Скляр подчеркнул значимость стратегического партнерства Казахстана с КНР и, в частности, с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. CNPC является одной из крупнейших нефтяных компаний мира, а также давним стратегическим и инвестиционным партнером Казахстана.

Хоу Цицзюнь в свою очередь отметил, что CNPC придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном. Руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, компания стремится к расширению масштаба двустороннего взаимодействия в сфере энергетики и внесению нового вклада в углубленное развитие китайско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Правительство РК тесно работает над конкретными проектами в рамках Рамочного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в энергетической сфере, заключенном между Министерством энергетики и CNPC во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае текущего года.

Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», совместной геологоразведки и др. Стороны отметили, что имеется положительный результат по многим направлениям. Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры для эффективной реализации данных проектов.

Также в рамках укрепления сотрудничества Роман Скляр и глава CNPC Хоу Цицзюнь договорились проводить подобные рабочие встречи на постоянной основе.

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