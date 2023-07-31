Новые рабочие места создают в области Абай

Согласно статистическим данным, по итогам первого квартала 2023 года уровень безработицы по области составляет 4,8%. Для трудоустройства граждан предлагаются трудовое посредничество, профессиональное обучение, а также содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.

Предусмотрен ряд административных инициатив, таких как постоянная вакансия или временные субсидируемые рабочие места. Если же безработный не может подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации или способности трудиться по прежней профессии, его направляют на курсы профессионального обучения.

Как рассказали в пресс-службе акимата области Абай, субсидируемые рабочие места делятся на шесть видов, из них для всех категорий граждан преду­смотрены общественные работы, социальные рабочие места, для молодых специалистов – молодежная практика, проекты «Первое рабочее место» и «Конт­ракт поколений», для граждан старше 50 лет – проект «Серебряный возраст».

Из запланированных 24 926 новых рабочих мест уже создано больше половины – 13 303. Для начинающих или действующих предпринимателей до 35 лет предусмотрено выделение безвозмездных грантов или микрокредитов.

Согласно Социальному кодексу с 1 июля 2023 года центры занятости населения городов и районов транс­формированы в карьерные центры. Их основными задачами являются регистрация безработных, оказание им помощи в поиске работы и в проектировании карьеры, предоставление активных мер содействия занятости, информирование населения о состоянии регионального рынка труда.

В области Абай создан КГУ «Центр трудовой мобильности». Его роль заключается в координации работы карь­ерных центров, регулировании на уровне регионов вопросов по обеспечению занятости населения и его внутренней миграции.